En esta noticia Reforma tributaria

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el jueves pasado el staff report que resume la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Allí, el organismo detalló los avances logrados y los aspectos pendientes en materia de política económica y financiera.

En ese sentido, el Fondo advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria integral. “El sistema tributario de Argentina sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable , lo que pesa sobre el crecimiento y la competitividad”, destacaron.

Uno de los puntos señalados fue el monotributo. El FMI enfatizó que, más allá de que el régimen para pequeños contribuyentes “simplifica el cumplimiento, promueve la formalización y amplía la cobertura de salud y previsional”, impone una carga efectiva “mucho menor” que el régimen general.

El monotributo es un esquema que, justamente, simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales para pequeños contribuyentes. Mediante el pago de una suma fija, abonan el aporte jubilatorio, la obra social, el impuesto a las Ganancias y el IVA.

El régimen general (autónomos), en cambio, se aplica a contribuyentes con mayores niveles de facturación. Los impuestos se liquidan y pagan por separado —incluyendo Ganancias e IVA— , mientras que los aportes a la seguridad social se realizan de manera independiente.

“La estructura de pago fijo también crea saltos bruscos en la obligación tributaria entre las escalas que desalientan el paso a categorías más altas”, consignó el FMI.

Según el organismo, la hoja de ruta de cualquier reforma debería tender a “ reducir los efectos de estos umbrales, alinear las alícuotas efectivas y las contribuciones sociales con el régimen general , y aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento”.

Cabe recordar que el Fondo ya había instado al Gobierno, en el staff report publicado el 11 de abril de 2025, a “mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al régimen general”.

Si bien a finales del año pasado trascendió que la administración evaluaba modificaciones en el régimen de pequeños contribuyentes, el Ejecutivo desmintió oficialmente dicha información.

Reforma tributaria

Además del monotributo, el staff sugiere otras modificaciones para ordenar el sistema impositivo argentino.

No solo mencionó la existencia de “un número excesivo de impuestos (más de 155)”, sino también que la estructura tributaria depende en gran medida de los impuestos indirectos y de tributos altamente distorsivos —como los derechos de exportación/importación y el impuesto a los Ingresos Brutos—.

“La elevada carga y complejidad del sistema fomentan la evasión fiscal y debilitan la fiscalización al crear bases imponibles superpuestas, responsabilidades intergubernamentales fragmentadas y múltiples oportunidades para el incumplimiento”, observaron.

Medidas necesarias

Uno de los ejes prioritarios radica en reducir los gastos tributarios en impuestos clave, como IVA y Ganancias —tanto para personas humanas como para sociedades—.

Por un lado, el staff report estimó que “la eliminación de exenciones en el IVA, acompañada de compensaciones focalizadas, podría aportar beneficios fiscales de 0,4 puntos del PBI”.

Asimismo, si se expande la base imponible de Ganancias, “al menos el 20% de los trabajadores” podría abonar el tributo —como ocurría en 2019—, recaudando “alrededor del 0,4% del PBI”.

También sugirieron una alícuota fija del 30% para sociedades. “La alícuota máxima del 35% supera el promedio mundial del 25%, y la escala de alícuotas progresivas existente basada en el tamaño e ingresos de la empresa fomenta conductas de evasión”, apuntaron.

El FMI exige cambios en IVA, Ganancias, impuestos distorsivos (Ingresos Brutos) y los derechos de exportación (retenciones)

Por otro lado, el FMI remarcó la necesidad de fortalecer los impuestos internos. “Las simulaciones del Banco Mundial sugieren que elevar los impuestos internos al tabaco a niveles cercanos a sus máximos históricos e indexarlos por inflación podría generar un 0,2% del PBI. Además, continuar ajustando los impuestos a los combustibles por la erosión inflacionaria podría rendir alrededor del 0,3% del PBI”, precisaron.

El documento, además, instó a avanzar hacia un nuevo esquema que permita reemplazar el impuesto sobre los Ingresos Brutos por un IVA dual, sin afectar la recaudación fiscal neta.

Por último, el staff sostuvo que estas reformas deberían proporcionar el espacio para eliminar gradualmente los gravámenes al comercio exterior —retenciones— y a las transacciones financieras —impuesto al cheque—.

“Se debería dar énfasis a la reducción gradual de los derechos de exportación, especialmente para las principales exportaciones agrícolas de Argentina —soja, trigo, maíz—, y al desmantelamiento de los impuestos a las transacciones financieras”, consideraron.

Según el documento, eliminar las retenciones podría aumentar las exportaciones de oleaginosas y cereales en un 10%, elevando el ingreso anual de divisas en unos u$s 5000 millones y apuntalando el PBI en alrededor de 0,4 puntos porcentuales.