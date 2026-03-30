Potencia: 1800 W

Capacidad interior: 30 litros

Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C

Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)

Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos

Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético

Sistema de cocción por convección

Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento

Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción