La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente un sistema de control sobre movimientos financieros que obliga a bancos y billeteras virtuales a reportar operaciones que superen ciertos montos. Muchos contribuyentes aún desconocen cuánto pueden mover sin que sus transacciones sean informadas automáticamente al fisco o si estos límites fueron actualizados en 2026. Entender estos topes es clave para evitar bloqueos, pedidos de documentación o incluso sanciones por no poder justificar el origen de los fondos. El régimen de información bancaria obligatoria establece diferentes límites según el tipo de operación y si se trata de personas físicas o jurídicas. Estos son los valores vigentes desde junio de 2025 y que continuarán aplicándose este año hasta la próxima actualización: Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. Si la suma de todas tus transacciones supera el tope establecido, se genera un reporte automático a ARCA. El organismo confirmó que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024”. Se espera que en estas semanas se den a conocer los nuevos topes: “El nuevo valor resultará de aplicación para las obligaciones cuyos vencimientos ocurran a partir del 1 de agosto y del 1 de febrero de cada año, según corresponda”. Al momento, el organismo todavía no dio a conocer cuáles serán los montos actualizados. El objetivo principal de este sistema es detectar inconsistencias fiscales y posibles casos de evasión tributaria. Cuando una persona declara ingresos bajos, pero mueve grandes sumas de dinero, se genera una alerta en el organismo recaudador. Este cruce de información permite a ARCA identificar: Superar los montos no implica automáticamente una sanción, pero sí activa un procedimiento de fiscalización. ARCA puede solicitarte que justifiques el origen de los fondos mediante documentación específica: Si no podés respaldar adecuadamente el origen del dinero, las consecuencias pueden incluir: 1. Conservá toda la documentación respaldatoria: guardá facturas, recibos y comprobantes de todas las operaciones importantes, incluso si están por debajo de los límites. 2. Mantené coherencia entre ingresos declarados y movimientos bancarios: si facturás $ 500.000 mensuales, pero movés $ 5.000.000, prepará explicaciones. 3. Declarás todas tus fuentes de ingreso: incluí alquileres, ventas esporádicas, trabajos freelance y cualquier otro ingreso en tu declaración jurada. 4. Evitá fraccionar operaciones para eludir controles: dividir una transferencia grande en varias pequeñas para evitar el límite puede considerarse una maniobra elusiva. 5. Consultá con un contador: si manejás montos importantes o tenés dudas sobre cómo justificar operaciones, la asesoría profesional es clave.