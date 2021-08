Espert: "El ruido va a ser mucho más grande que las bancas que ganemos"

"Independientemente a la cantidad de bancas que logremos, creo que vamos a hacer ruido porque vamos a ser la real oposición al kirchnerismo", aseguró el precandidato a diputado por la Provincia por Avanza Libertad José Luis Espert , en diálogo con El Cronista.

Además, a días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el excandidato a presidente en 2019, quien define a su espacio como la "real oposición al kirchnerismo", ya se imagina trabajando en el recinto codo a codo con al menos un sector del PRO para dejar atrás, cuanto antes, "la lacra kirchnerista". De paso, apuntó contra Juntos por el Cambio al considerar que "como oposición, está muy desdibujada". Y consideró que el presidente Alberto Fernández debe ser sometido a un juicio político en el marco de la gestión de la pandemia de Covid-19.

¿Hay lugar para terceros espacios en la Argentina?

- Creo que hay lugar para un tercer espacio que represente una real oposición. El único espacio que representa una real oposición es el nuestro. Si bien creo que vamos a ser la tercera posición política, somos la única oposición real al kirchnerismo , que es lo peor que le ha pasado a la Argentina en democracia. Cambiemos, como oposición, está muy desdibujada. Ahora está empezando a sobreactuar un poco oposición, pero ha sido muy blanda a algo que estoy convencido que hay que sacarse de encima cuanto antes, que es la lacra kirchnerista. La gente está con mucha bronca, harta. Son dos palabras que aparecen muy a menudo en la gente con la que conversamos en Provincia. Hartazgo por la clase política tradicional y la bronca con la clase política.

¿Con qué bloques tendrían mayor afinidad en caso de llegar al Congreso?

- La primera cosa que nos proponemos si llegamos al Congreso es dejar un legado que sea una profunda reforma estructural de la Argentina para que le vaya bien alguna vez, después de tantos tropiezos. A partir de ahí, me imagino que una parte del bloque del PRO, no te diría de Cambiemos, que están muy cerca de nuestras ideas. Y muy lejos de las ideas socialistas de Carrió o del radicalismo. Por lo tanto, me parece que vamos a tener aliados naturales dentro del PRO para muchos proyectos que queremos impulsar.

En los últimos años, cada vez más jóvenes se ven atraídos por discursos liberales y en contra de la política tradicional, como el suyo o el de Javier Milei. ¿A qué se lo atribuye?

- Te diría que entre los sub 30 somos claramente ganadores, como en 2019, cuando fui candidato a presidente. El joven se identifica con nosotros por varias razones: es contestatario, refractario a las verdades establecidas y nosotros somos también muy críticos de un sistema que genera crisis de manera permanente. Los chicos han visto que sus padres perdieron su comercio, quedaron desempleados y vieron que eso ocurre por las mismas crisis que uno vive preanunciando y que ha criticando las políticas previas a terminar en una crisis. Entonces, al joven crítico nos une la critica que venimos haciendo. En el caso de Milei, también por su estilo. Y la segunda cosa es que el joven usa mucho el celular y ve lo que pasa en el mundo. No lo engañás más diciéndole que lo hacemos acá está bien. Puede comparar con el resto del mundo.

Para Espert, Alberto Fernández merece un juicio político.

¿Y qué atrae a los "no tan jóvenes"?

- Lo que empieza a pasar en 2021 es que ya empezamos a ser más transversales, y ni hablar a partir de la cuarentena y la foto de Olivos. La gente se hartó de la cuarentena mucho antes de la foto; acusa de la cuarentena al Gobierno y a la tibieza de Cambiemos. También los acusa de leyes inaceptables, como la de alquileres, de teletrabajo, la Ley de Góndolas. Eso generó mucha decepción. Lo que le terminó hartando es la tibieza de Cambiemos y el kirchnerismo como actor de la fiesta de Olivos.

¿Tibieza en qué aspecto?

- Creemos que el Presidente merece un juicio político por tres razones: el vacunatorio VIP; privilegiar la cuestión geopolítica con China y Rusia que no estaban mandando las vacunas, antes de ir a pedir millones de Pfizer y AstraZeneca que estaban sobrando a Estados Unidos, y el Olivosgate. La oposición con el juicio político ha sido muy blanda. Larreta, Vidal y Carrió dijeron que no. Ahora están empezando a endurecerse un poco más, porque están viendo una gran fuga hacia nuestro espacio. Estoy hablando de provincia.

¿Cuántas bancas aspiran conseguir?

- Ojalá que logremos una media docena. Seria una elección excelente. Independientemente a la cantidad de bancas, creo que vamos a hacer ruido porque vamos a ser la real oposición al kirchnerismo. Y nuestros proyectos van a tener el apoyo de una parte muy importante del PRO. El ruido va a ser mucho más grande que las bancas que ganemos.

¿Cuál sería el primer proyecto que presentaría?

- Es crítico que la Argentina cambie su punta de lanza de proyecto de desarrollo del último siglo, que ha sido la sustitución de importaciones. Hay que tirar a la basura la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. Es la estafa ideológica más grande que nos han metido los empresarios prebendarios en la Argentina. La Argentina tiene que abrazar al mundo como un socio comercial entero. Como no quiero que la Argentina sufra industricidio como con Martínez De Hoz y con Menem, hay que hacer un montón de reformas en simultáneo.

¿Por ejemplo?

- Por un lado, del Estado. Eliminar el déficit y bajar impuestos para que las empresas puedan competir con el mundo. Por otro, una profunda reforma laboral que descentralice la negociación colectiva a nivel empresa, que elimine el unicato promoviendo la democracia sindical, que elimine la ultraactividad; que los presidentes duren un mandato como el presidente, con derecho a reelección a otro; baja de costos laborales; que la afiliación a los sindicatos sea voluntaria en serio; que los empresarios dejen de ser agentes de retención de los aportes a los sindicatos.