El presidente Javier Milei realizó este domingo un contundente posteo en la red social X en defensa del exdiputado José Luis Espert, al asegurar que fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública. A través de una extensa publicación en X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei en X, ex Twitter. A través de un extenso posteo, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei. El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó el mandatario en uno de los tramos más duros del mensaje. En el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra sectores del periodismo y la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”. “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, denunció Milei y bregó porque periodistas y dirigentes pidan “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”. En el marco de la causa “United States v. Mercer-Erwin et al” en Texas, según informó el diario La Nación, Fred Machado —detenido en Oklahoma— decidió abandonar su estrategia de “no culpable” y firmó un acuerdo con la fiscalía federal. Machado aceptó los cargos de conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico. El financista rionegrino reconoció haber operado un esquema Ponzi vendiendo aeronaves “invendibles” (pertenecientes a empresas como Air India) a inversores que nunca recibían el bien. Como parte de la negociación (plea bargain), la fiscalía desestimó el cargo de narcotráfico, el de mayor impacto político en Argentina, a cambio de la admisión de los otros delitos que conllevan penas de hasta 20 años. La controversia que Milei busca cerrar tiene un sustento documental en la justicia argentina. El fiscal federal Fernando Domínguez instruye una causa donde se investiga una transferencia de u$s 200.000 que Machado realizó a favor de Espert en enero de 2020 a través del Bank of America. Espert ha mantenido siempre la misma versión: se trató de un pago por una consultoría privada relacionada con una mina en Guatemala. No obstante, la investigación en nuestro país ha señalado la falta de pruebas materiales (informes, correos o entregables técnicos) que certifiquen que dicho trabajo efectivamente se realizó, lo que mantiene la sombra de duda sobre el origen y destino de esos fondos de campaña.