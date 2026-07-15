El Gobierno puso en marcha un nuevo incremento en las tarifas de las 104 líneas de colectivos bajo órbita federal. Es así que desde este miércoles 15 de julio habrá un aumento del 2% en los boletos.

La medida representa la tercera y última etapa de la actualización escalonada que había dispuesto la Secretaría de Transporte a mediados de mayo, acumulando un alza del 6% en este trimestre.

Cuánto costará viajar a partir de ahora

A partir de hoy, viajar en colectivo es más caro en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo —para tramos de hasta 3 kilómetros— pasó de $ 728,28 a $ 742,81 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Este incremento forma parte del esquema de subas mensuales consecutivas que viene aplicando la Secretaría de Transporte.

Así queda el esquema de precios, tramo por tramo

Si tenés la SUBE registrada, estos son los valores que vas a pagar en cada sección:

De 0 a 3 kilómetros (mínimo): $ 742,81

De 3 a 6 kilómetros: $ 861,66

De 6 a 12 kilómetros: $ 1.002,80

De 12 a 27 kilómetros: $ 1.151,36

Más de 27 kilómetros: $ 1.337,06

La suba rige únicamente para las líneas de jurisdicción nacional (las que van del número 1 al 195 inclusive).

El Gobierno actualizó los subsidios al transporte

Por otro lado, la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, oficializó a través de la Resolución 48/2026 la actualización de los costos y las compensaciones tarifarias —es decir, los subsidios— que recibirán las empresas de colectivos que prestan servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre junio y septiembre.