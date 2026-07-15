Ni una, ni dos: cuántas veces por semana salir a caminar para ver mejoras en la salud.

La caminata sigue siendo una de las actividades físicas más recomendadas por su no dependen de alcanzar una cantidad fija de pasos por día, sino de mantener una rutina regular adaptada a las posibilidades de cada persona.

Los especialistas sostienen que, especialmente en adultos mayores de 70 años, dedicar entre 20 y 30 minutos a caminar de forma habitual puede generar mejoras en la capacidad cardiovascular, la movilidad y el bienestar emocional. La clave está en incorporar el ejercicio como un hábito y no en realizar esfuerzos excesivos de manera ocasional.

Cuántos días por semana conviene salir a caminar

La evidencia científica señala que la frecuencia ideal para potenciar la salud cardiovascular y otros aspectos del organismo es caminar entre cuatro y seis veces por semana. Esa distribución permite estimular el cuerpo de forma constante sin exigirlo en exceso, favoreciendo una mejor adaptación física con el paso del tiempo.

Los expertos coinciden que es mejor la constancia que la cantidad o la duración en el ejercicio (Fuente: imagen creada con ChatGPT). ChatGPT

Entre los principales beneficios asociados a esta rutina se destacan:

Reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 e hipertensión.

Favorece la memoria y ayuda a preservar las funciones cognitivas.

Disminuye los niveles de estrés y los síntomas de ansiedad.

Contribuye a mejorar la calidad del descanso y del sueño.

Qué recomendaciones seguir para caminar de forma segura

Los expertos coinciden en que no es necesario realizar recorridos demasiado largos para obtener resultados. La constancia tiene un impacto mayor que los esfuerzos esporádicos, por lo que resulta más beneficioso caminar varios días a la semana durante períodos moderados que concentrar toda la actividad física en una sola jornada.

Para realizar esta práctica de manera segura, los especialistas aconsejan tener en cuenta las siguientes recomendaciones: