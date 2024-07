El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que el Gobierno percibe una reactivación de la economía en la Argentina, que "hay un estado muy favorable de la opinión pública" al presidente Javier Milei aunque admitió que "no estamos en Miami" y adelantó que para que la mejora de la economía sea plena se está pensando en otra batería de medidas vinculadas a dar respuesta a las pymes, cambios en la AFIP, una reforma tributaria amplia y propuestas que se desprendan del diálogo en el Consejo de Mayo.

Francos se entusiasmó ayer con los datos del INDEC sobre un repunte en la actividad económica y dijo que ello marca también "un repunte en el consumo". El jefe de gabinete dialogó con El Cronista desde su amplio despacho en la Casa Rosada donde unas horas antes recibió a referentes de la oposición dialoguista para avanzar en los proyectos de reforma política profundos que impulsa Milei.

-¿Qué lectura hacen de los recientes datos de la actividad económica y cómo se entiende ello en una argentina que muestra recesión?

-La verdad que no se entiende muy bien. Venimos observando que el Estado de opinión pública es favorable al Gobierno. En esta situación es contradictorio. Algo pasa. Es cierto que se quería un cambio de régimen, la esperanza, otra historia. Y a la vez se empieza a ver una reactivación que la gente percibe, porque vos lo ves en los supermercados, te dicen que cayó la economía, pero vos ves que la gente compra, que consume. Cuando hablas con algunos sectores ves que aumentaron porcentajes de actividad. Hay algunos semáforos que empiezan a ponerse verde dentro del rojo general que había hace un tiempo. Ahora sale este dato (del INDEC) que explica eso. Hay incremento de actividad creo que es desde abril, mayo, ahí se produjo para mí el primer cambio. La actividad te marca consumo también, obviamente. Te das cuenta cuando vas a un supermercado, vas a Coto o vas a Carrefour y vos te das cuenta por la gente que circula, ¿no? O sea, para mí hay actividad. No estamos en Miami, digamos, pero yo creo que se nota un movimiento en la actividad que todavía es pequeño, pero lo notas. Eso que le decían a (Luis) Caputo el otro día del sector automotriz y esto no es un dato menor.

-¿Pero qué es lo que falta o qué medidas se están pensando para que haya una reactivación pena de la economía y no se quede todo a mitad de camino?

-Bueno, nosotros estamos por supuesto trabajando en la reglamentación de la Ley Bases, pero también estamos trabajando en un proyecto de ley pymes que no es un RIGI pero sí es un sistema que le permita a las pymes generar creación de empleo, incrementar su actividad.

-¿Es más que un proyecto Mini RIGI como dijeron algunos? ¿Es una promoción de inversión pero a la vez con cambios más profundos para las pymes?

-Lo que tenés que pensar es cuáles son los temas que a las pymes le dificultan en generar más actividad. Hay temas de leyes laborales que hemos planteado, habrá que ver en la reglamentación de eso también. Tenés que ver temas tributarios, evaluar de qué manera el nuevo puesto de trabajo recibe algún tipo de beneficio. Hay varios temas que se van a considerar en una ley especial para las pymes.

-¿Qué ejes de la Ley Bases reglamentada podrían concretamente mejorar la economía?

-Por una parte hay dentro de la propia ley alguna norma que establece la posibilidad de que las grandes inversiones que se hagan contemplen un porcentaje de actividad vinculada a las pymes. O la reforma laboral. Si haces una reglamentación de la ley que lo ponga un poquito más expreso, digamos. Están trabajando algo en eso. Yo me junté con varias cámaras y hay un reclamo.

-Concretamente, ¿los reclamos cuáles fueron?

-Bueno, los reclamos en general son lógicos. Cuando te juntás con las cámaras pymes te decían que las grandes inversiones en realidad no van a generar una competencia. Claro. Y lo que tenés que plantear es cómo incentivas vos a las pymes para que puedan ser proveedoras de los grandes inversores en Argentina. Es decir, qué dentro de esos incentivos, qué ventajas le da para la generación de empleo. Este proyecto de ley sería una ley Pymes mucho más abarcador que lo que es un RIGI. Hay que ver cómo eso se coordina con todos los temas fiscales, disminuir fuertemente las contribuciones patronales, la reducción de algunos tributos. La baja de impuestos. Algo tenés que dar para promocionar también la actividad pyme.

-¿Se está pensando en una baja de impuestos general?

-La Argentina está en una encrucijada que es muy compleja. Por un lado, nosotros repusimos Ganancias. Por el otro lado, bajamos Bienes Personales. Entonces vos tenés que empezar a ver cómo se equilibran tus cuentas fiscales porque el objetivo es por supuesto seguir manteniendo el déficit cero pero hasta ahora venimos con superávit. A la vez, el año próximo hay un vencimiento de deuda importante y hay que ver cómo se lo afronta. Ahí en esa ecuación hay que meter todo y ver de qué manera se hace.

-¿Están pensando en todo esto hacer cambios en la AFIP o en la Aduana que son lugares muy sensibles para la marcha de la economía?

-Estamos pensando en una reforma más allá de lo que fue la reforma reglamentaria de AFIP y Aduana, una reforma en lo que tiene que ver con nombres, con gente de confianza del Gobierno, como para asentar ese espacio del gobierno. Se está trabajando en eso.

-¿Cuál es la idea? ¿Se piensa en una reforma tributaria también?

-Bueno, no es para mañana eso, porque hay que considerar cómo impacta todo eso en la problemática fiscal. En cuanto a la DGI o la AFIP se está trabajando en una reformulación de la conducción, van a hacer cambios.

-¿Pronto?

-Yo creo que están trabajando en eso ahora, sí.

-¿Y la parte de la reforma tributaria, a grandes rasgos, conceptualmente cuál es la idea?

-No, no te lo puedo decir todavía. La idea es ir para un modelo, como dijo en su inicio el presidente Milei, donde haya baja de impuestos cuando se pueda.

-¿Y la reestructuración en la AFIP a qué atiende?

-Hay una idea de reestructurar y reorganizar los cuadros de conducción de la DGI. Los cuadros de la DGI dentro de la conducción general de la AFIP que la dirige Florencia Misrahi. Ella está analizando esto también.

-¿Y con la Aduana qué harán?

-Bueno, la Aduana acabamos de poner recién a un director que está viendo de reestructurar también toda el área.

-¿Qué fue lo que se acordó con la CGT?

-Tuve muchas charlas con sindicalistas y hubo una acá con la CGT que se reunió con (el secretario de Trabajo) Julio Cordero y fue muy buena. Hay una comprensión muy clara del tema, ellos tienen claro que no pueden quedarse con la mitad del mercado laboral, tienen que tomar a todos los trabajadores informales de alguna forma, con lo cual saben que tienen que facilitar tanto el contrato como todo lo que hace a la relación laboral de manera de no seguir perdiendo trabajadores regulares.

-¿Y qué acuerdos se puede lograr con la CGT entonces?

-Todavía no conversé sobre la reglamentación de las leyes (laborales). También plantean "ojo con Ganancias", porque Ganancias les va a impactar a los trabajadores también.

-¿Y cuál es el compromiso que le dio a la CGT?

-Mi único compromiso es tratar de buscar las formas que sean factibles. Todos tienen que entender que el Gobierno tiene un objetivo absolutamente claro, transparente y terminante, que es: no vamos a emitir. Solamente voy a emitir para comprar. Si tenés eso claro en la cabeza, seas el sector que sea, empresario, sindical, vos sabés que el Gobierno no va a tirar más plata al mercado, hay que arreglarse con lo que hay. ¿Cómo distribuís lo que hay? Bueno, esa es la magia que tenés que hacer. Hay que arreglarse con lo que hay.

-¿Cómo van a definir los nombres en el Consejo de Mayo?

-Vamos a tratar de acordar. Va a demandar un poquito de trabajo, de diálogo.

-¿Puede complicar en las negociaciones con el Parlamento las acusaciones que hace el Gobierno contra Massa o Cristina Kirchner como operadores en el mercado?

-A nosotros no nos ayudó nada porque los votos que estaban ahí en la oposición, estaban todos ahí, eran de Sergio, de Cristina o sea, que no te modifica el status quo. ¿Cuál puede ser la discusión que tengamos de aquí para adelante en el Parlamento? El presupuesto.

-¿Y podrá estar la Argentina otro año más sin presupuesto si es que no se ponen de acuerdo en el Congreso?

-Me parece medio jugado que no aprueben un presupuesto porque no podés seguir con el presupuesto de 2023. No sería una buena señal que no haya presupuesto otro año más. Pero para ellos tampoco. El Gobierno se puede manejar sin presupuesto, el Gobierno mide ingresos, tiene tales partidas de gasto, las va actualizando, el Gobierno se puede manejar. Tiene facultades delegadas. Lo puede hacer. Pero me parece que no es buena señal institucional.

-¿Cómo van a repartir los fondos en las provincias para la obra pública?

-El Estado no va a participar en la obra pública. La infraestructura es fundamental para mejorar la competitividad pero no es que el Estado va a participar en la obra pública porque hay muchas obras que ya están en ejecución. Pero hay algunas obras públicas que por más que vos quieras que las hagas el sector privado va a ser imposible. Hay obras que no son rentables para el sector privado. El Estado va a tener un presupuesto para obras públicas nacionales y las provincias tendrán que hacer las provincias las que les corresponde.

-¿Cuáles son las prioridades del Gobierno para todo el paquete de reforma política que están dialogando con la oposición en el Congreso?

-Desde nuestro punto de vista tenemos algunas cosas claras y tenemos que compatibilizar otras que no tenemos tan claras con el resto del arco político. Creo que la boleta única es un tema que está prácticamente, te diría, acordado y que hay consenso. Así que ese tema lo vamos a plantear. Veremos si el mecanismo es apurar la media sanción de Diputados que está en el Senado. Y también te diría que sobre ficha limpia hay varios proyectos, difícil ponerle el límite a qué instancia debe ser tomada como base para la ficha limpia, ahí hay algunas discusiones sobre ese punto. El otro tema era la eliminación de las PASO, que a mí me parecía que era un tema que no debía generar demasiados disensos, pero parece que hay algunos partidos que tienen diferencias con esto. Nosotros queríamos eliminarla totalmente. Pero algunos están planteando que fuera voluntaria. Habrá que ver.

-¿Sigue vigente la idea de la ley anticasta para que el Estado deje de financiar a los partidos políticos?

-Esa es nuestra posición. Nosotros creemos que partidos políticos que tengan incidencia en la vida política nacional, tienen que tener la capacidad de financiarse a sí mismos y no depender del financiamiento del Estado. Si vos te pones a analizar la lógica de un esquema de partidos políticos con 770 partidos de distinto orden nacional y provincial en el país, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, no debe pasar en ningún lugar del mundo que exista esta cantidad. Entonces vos, en realidad lo que ves es que toda esta organización de partidos políticos se ha convertido en un negocio de mucha gente. Te lo pongo en otros términos. Lo mismo que pasaba con las organizaciones sociales que utilizaban los planes en beneficio propio, también pasa algo parecido con muchísimos partidos políticos que se dedican a hacer negocio económico con sus personerías jurídicas. Para mí esas son las cosas que tenemos que cambiar en el sistema.