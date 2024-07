Francos reveló cuál fue la reacción de Milei antes de echar a Garro

El jefe de gabinete Guillermo Francos explicó las razones sobre la flamante salida de Julio Garro de la subsecretaría de Deportes y reveló cuál fue la reacción de Javier Milei al ver sus declaraciones.

"Garro hizo una interpretación que al Presidente le pareció desafortunada. En el momento en que lo vimos me dijo '¿qué está diciendo? no tiene que nada que ver con lo que pensamos' ", dijo Francos esta mañana en una entrevista con Radio Mitre.

La crítica de Garro hacia a la Selección Argentina por los presuntos cánticos racistas de los jugadores contra sus colegas franceses, y el hecho de exigirles un pedido de disculpas, le valió su puesto como subsecretario de Deportes en la cartera que dirige Daniel Scioli.

"La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación ", fue el mensaje publicado en la red social X (ex Twitter) para informar sobre la decisión.

"Tuvo una expresión desafortunada. El Presidente y todos los argentinos han valorado el trabajo hecho por la Selección Argentina y en particular por Lionel Messi, es un equipo que nos representa", agregó Francos.

El funcionario aclaró que en el Gobierno "se puede pensar distinto", pero puntualizó que "en este caso, Garro mostró una actitud distinta a la de todos los argentinos" al "resaltar un punto negativo en algo que había sido todo positivo".

Francos explicó la salida de Teddy Karagozian del Consejo de Asesores de Milei





Guillermo Francos habló también sobre la salida del empresario textil Teddy Karagozian del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

" Hizo un cuestionamiento que estuvo fuera de lugar , no parecía que esa persona podría integrar el Consejo de Asesores", explicó el Jefe de Gabinete.

En este sentido, señaló que Karagozian cuestionó "lo central de la política económica" del Gobierno, "algo que el presidente viene tratando de explicar hace meses".

El empresario había dado una entrevista donde mostraba una visión del estado de las empresas argentinas contraria a la del Poder Ejecutivo.



"Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?", cuestionó.



Además, apuntó a la situación de los empresarios y los despidos: "Cuando ves que esto no tiene solución temprana, tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces los despedís para sobrevivir a una invernada larga".