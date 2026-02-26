Entran y salen empresarios durante toda la semana en el Ministerio de Economía y en Casa Rosada. A excepción de una foto entre Manuel Adorni y el Grupo de los 6, el resto de los encuentros son confidenciales, sin ningún tipo de publicidad previa ni posterior. Satisfechos por los avances con la reforma laboral y una incipiente recuperación de las reservas, los ejecutivos tienen un inocultable temor por el nivel del consumo. “Se lo dijimos a Toto. Si no meten mano en la micro, esto no levanta. No hay vuelta que darle”, sentenció un directivo de reconocida institución, quien se acercaba a su vehículo que lo esperaba sobre la calle Balcarce. “Ya nos dijeron dos veces que saben que a la micro hay que apuntarla. Son conscientes que no hay plata en la calle, están esperando que Milei les convalide los anuncios, nos dicen que ya están armados. Por ahora, nada”, se lamentó otro CEO, con vasta carrera industrial, quien mira con agrado una hipotética devolución del IVA en productos de algunos rubros esenciales. Para este hombre de negocios, “el Gobierno está atrapado en su narrativa”. “Cualquier anuncio que implique intervención del Estado, es mala palabra para algunos. Por suerte, otros ya entendieron que son indispensables los anuncios”, se esperanzó. Mientras degustaba un trago en el Salón Dorado del Teatro Colón, el titular de una poderosa entidad dijo que el Gobierno ya tiene “listo en la mesa” medidas que impliquen una baja de la tasa de interés que revierta las perspectivas inflacionarias y un paquete de acciones “antidumping”, con el ojo puesto en China. “Ya nos comunicaron que tienen avanzado esos anuncios. Están combatiéndose entre ellos, pero saben que no pueden permitir el ingreso de todo tipo de productos a cualquier precio. Empezá a mirar a la Aduana...”, dijo en voz baja un directivo, creyendo que los libertarios irrumpirán con su afán de abrir las importaciones y empezarán a emular algunas actitudes proteccionistas de Trump, a excepción de Fate y Aluar. Todavía el Gobierno intenta salir de la polémica renuncia de Marco Lavagna en el INDEC y el freno al nuevo sistema de medición de inflación. La nueva metodología preveía, para febrero y marzo, una suba de precios por encima del actual sistema. Lo admiten funcionarios de la primera línea del equipo económico. Fuentes del Ejecutivo reiteran que “no hay fecha aún” para el lanzamiento del nuevo mecanismo, aunque ya comenzó a pensarse. Se viene una “medición a la española”. El país europeo actualiza todos los años las ponderaciones de la canasta de bienes y servicios que se utiliza para calcular el IPC. Es decir, analizan todos los años cuánto cambia el consumo de los hogares para definir cuán realista es el índice. “En el INDEC vienen pensando en ese modelo, en un sistema dinámico y evita que quede viejo a los pocos años”, relató esta fuente inobjetable. El organismo también buscará una alianza con las provincias para eliminar las mediciones locales, creyendo que “eso se creó cuando el INDEC no era creíble”. Mientras tanto, ya se lo ve a Pedro Lines, reciente reemplazante de Lavagna, hablando con el Círculo Rojo en grandes eventos. Ya cerró su búsqueda de trabajo por LinkedIn, pero otros abren sus cuentas. Aumenta la fuga de técnicos del INDEC, que siguen con su sueldo congelado hace dos años. El exjefe de Gabinete, eyectado a fin de año por la puja de poder en Balcarce 50, se lo vio el martes por la noche en una gala del Círculo Rojo, organizado por la Cámara de la Construcción. Además de saludarse con numerosos empresarios, sorprendió la distancia que tomó con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con quien compartió gabinete. Cada uno se instaló en una punta del selecto salón, que hacía de antesala de un espectáculo tanguero. No había otra presencia de referentes del oficialismo. Sin cercanía con la exministra de Seguridad, Francos sí mantuvo un cálido saludo y una larga conversación con el exembajador argentino en EE.UU. durante el gobierno de Alberto Fernández, Jorge Argüello. De hecho, estaba pegado al ex secretario massista e industrial, José Ignacio de Mendiguren. El ex ejecutivo de Corporación América recordó épocas no tan lejanas con el diplomático peronista. Compartieron la gestión albertista cuando el exministro coordinador de Milei se mostraba sonriente en fotos con Argüello en momentos que él representaba a la Argentina en el BID. En la calle Uspallata no toman con alarma ni como amenaza la reciente foto de la legisladora porteña Pilar Ramírez y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es un posible competidor por la jefatura de Gobierno. Los libertarios mostraron 66 proyectos que tiene LLA para marcar la agenda en la legislatura local, con el afán de destronar al macrismo en su histórico bastión en 2027. Los amarillos afirman que ese posteo no lo ven “como una provocación”. “Está claro que quieren marcar la cancha, pero lo vemos más como un mensaje en la interna con Patricia que otra cosa”, aseguró un funcionario porteño de la primera plana. “Nosotros ya venimos tratando estos temas desde el año pasado, como el tema de trapitos y las desregulaciones impositivas. Estamos cómodos con esa agenda. De hecho, copiaron algunos de nuestros proyectos. Mejor, tenemos más votos en la legislatura”, destacaron desde el PRO. Para los principales alfiles del alcalde, “la agenda que quiere impone LLA siempre formó parte de las prioridades” del macrismo por lo que “es todo ganancia para Jorge”. Mientras tanto, ya se está definiendo el discurso del jefe de Gobierno para la apertura de sesiones, que “irá por mayor seguridad, orden en las calles y menos impuestos para los vecinos”, consignaron.