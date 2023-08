El canciller Santiago Cafiero está exultante. La Argentina acaba de ingresar a los BRICS y aventura una estrategia en el largo y mediano plazo: "Ahora vamos a poder aumentar la capacidad exportable con incorporación de valor y tecnología a un mercado que tiene el 40% de la población mundial", asegura. También adelanta el "segundo paso" que será sumar al país al Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de países emergentes.

Así, el canciller argentino rechaza todo tipo de cuestionamientos por una eventual alianza con Rusia o Irán en el foro de países emergentes. Y deja en claro que los dirigentes de la oposición que objetan la política exterior del Gobierno "hablan como parte de la narrativa de campaña".

Para el canciller Cafiero el nudo central de la integración de Argentina a los BRICS es simple. "Generar comercio con moneda local o yuanes. Es decir, la moneda de destino o de origen", dijo. Esto implicará tratar de suplantar los dólares en las balanzas comerciales.

Cafiero habló de todo en una entrevista con El Cronista: mencionó la posibilidad de ampliar el uso de yuanes y swaps de China, deslizó el pedido que llevará Alberto Fernández a la cumbre del G20 en la India, destacó la relación con Estados Unidos, volvió a condenar la invasión de Rusia en Ucrania y avanzó en la estrategia que tomarán con la Unión Europea por la causa del reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.



-¿Qué implicará para la Argentina estar adentro de los BRICS?

-Para Argentina es formar parte un foro que integra el 40% de la población mundial, que tiene un PBI más importante que el del G7, representa la posibilidad de afianzar los vínculos comerciales que ya tenemos con India, China y Brasil para avanzar en volumen y capacidad exportable con incorporación de valor, tecnología. Nosotros podemos aumentar la capacidad exportable y esta es una gran oportunidad para Argentina.

-¿La meta detrás del ingreso es comercial?

-La situación de estrangulamiento que tenemos hoy para salir adelante con los mecanismos de endeudamiento que propuesto el macrismo no funcionaron y terminaron poniendo un cepo al desarrollo. Nosotros tenemos que aumentar nuestras exportaciones y entonces vamos a lograr los dólares que necesita la economía. Así se crece, exportando, no rifando la soberanía monetaria como plantean algunos.

- ¿Qué puede responder a las críticas que hace la oposición respecto de unirse a los BRICS con Rusia o Irán que están severamente cuestionados en el mapa internacional?

-No entiendo de dónde dicen que nos aliamos con Rusia o Irán. Es un desconocimiento total de cómo funciona el orden internacional. Esos países están en el sistema internacional. Por ejemplo, Rusia participa del G20. ¿Entonces qué debemos hacer? ¿Argentina en una eventual presidencia de Patricia Bullrich se va a ir del G20 también o participan activamente? Porque hay que recordarles que Rusia participa de la Asamblea General de la ONU ¿Se van a ir de Naciones Unidas? Esas son las preguntas que hay que hacer.

-¿Piensa que la retórica de la oposición es electoralista?

-Ellos (por Milei y Bullrich) están en campaña y eso es parte de la narrativa de campaña. No tiene asidero con la realidad. El sistema internacional no funciona de ese modo. Y que un país se siente en el mismo foro que otro no implica que adhiera todo lo que sucede en ese país. No funciona así.

-¿Es posible que en el corto plazo la incorporación de Argentina a los BRICS permita acceder a créditos blandos del Banco de Desarrollo de ese bloque?

-Se dio un primer paso muy importante que fue la incorporación de Argentina al mecanismo de BRICS y ahora tenemos que dar el segundo paso que es incorporarnos al Nuevo Banco de Desarrollo, ya que es el brazo financiero que tienen los BRICS y es el brazo de financiamiento para las economías emergentes. Por ello se van a activar los mecanismos necesarios de relacionamiento con las autoridades del Banco para continuar con las negociaciones que viene llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, desde su reunión con Dilma Rousseff en junio de este año en Shangai.

-¿No cree que con la incorporación a los BRICS se pueda dar una alianza más fuerte de Argentina con Rusia?

-No, es un absurdo ese planteo. La Argentina sólo esta aliada a los intereses de los argentinos. Luego tiene relaciones pragmáticas y autónomas con muchos países en beneficio del desarrollo económico de su pueblo no otra cosa. Lo hemos dicho en las cumbres de los BRICS donde condenamos la invasión de Rusia a Ucrania. Hemos avanzado permanentemente en nuestro principio de integración territorial. Con Irán tenemos hoy relaciones diplomáticas de muy bajo nivel porque le seguimos exigiendo colaboración con la Justicia argentina para esclarecer el atentado a la AMIA. Eso no va a cambiar ahora. Se va a seguir planteando siempre.

-¿Qué va a pedir el Presidente en la próxima cumbre del G20 en India?

-Va a pedir la necesidad de que se reforme el sistema financiero internacional que quedó anclado en un mundo que no existe, el de la posguerra de los años '40 y '50. Hace falta revisar ese esquema financiero mundial porque es de un mundo que ya no existe. Hoy los derivados y prácticas que llevaron al FMI lejos de ayudar los países a superar crisis en balanzas de pago son cepos al desarrollo como el que vive la Argentina. Es necesario que no castiguen a los países con deudas soberanas y en esto nos sentimos acompañados por Biden, el presidente de Estados Unidos, que va en esa dirección, de que hay necesidad imperiosa de reformar el FMI y el Banco Mundial.

-¿Viajatrá el Presidente Fernández a China en octubre próximo?



-No lo sé. Es una invitación que hay pendiente y está en la agenda del Presidente. Pero no lo sé.

-¿Habrá posibilidades de negociar una ampliación de swaps con China?

-Es la vocación que venimos teniendo. Porque haber logrado que se aumente el comercio con moneda local fue clave para que haya insumos y las fábricas sigan produciendo. Todo está conectado. Gracias a aprovechar ese swap y activarlo a tiempo esas fabricas siguen funcionando. S in los insumos de China, las fábricas se hubieran interrumpido y eso hubiese generado interrupción de empleo. La posibilidad está en la ampliación del uso y es parte de las negociaciones que están llevando el Banco Central de China y el Banco Central de Argentina.

-¿Pero el hecho de sumarse a los BRICS abre la posibilidad de ampliar con yuanes el comercio de Argentina con otros países?

-Desde hace años tenemos la vocación del manejo y uso de moneda local en el Mercosur. Ya estamos exportando en ese sentido y queremos ampliar eso. Logramos hacer comercio con China en yuanes y moneda local y es deseable que la Argentina vaya a una discusión y con políticas concretas para ir a un comercio con moneda local. Nosotros tenemos una gran restricción de dólares que se resuelve con más exportaciones, pero también buscamos generar comercio con moneda local y yuanes. Es decir, la moneda de destino o de origen. Tratar de que parte del comercio pase a ser de las monedas locales y no solo dólares .

-¿Es factible ampliar el Mercosur para un acuerdo de libre comercio con China?

-Se está discutiendo en una mesa técnica a partir de una propuesta de Uruguay. Pero está en plena discusión porque una economía como la de China tan diversificada y amplia requiere de un trabajo de sensibilización de su industria a la hora de avanzar en un acuerdo. Lo hicimos con los acuerdos con Emiratos Árabes e Israel. Siempre se hacen estudios de impacto en las cadenas productivas. Hay que hacer un trabajo muy detallado de eso.

-¿A partir del ingreso a los BRICS se redefine la relación con Estados Unidos?

-No, para nada. Es estratégico fortalecer las relaciones porque Estados Unidos es el principal inversor en Argentina. A veces hay una discusión ideologizada que no sirve ya que cuando uno ve los resultados económicos en inversiones y exportaciones hay un entramado económico comercial muy entrelazado entre ambos países. Con los BRICS simplemente agregamos socios y amigos. Argentina necesita sumar y no restar .

-¿A partir de la decisión de la Unión Europea de admitir el reclamo de Argentina por Malvinas van a pedir a los países europeos que no comercialicen con los isleños?

-Eso quedó como una zona de ultramar afuera de la UE. Por lo tanto queremos que siga de ese modo, que no sea reconocido. Hubo un avance importante en la cumbre de UE y CELAC. Ahora hay que seguir trabajando con la herramienta que tenemos de diplomacia. Queremos que siga de ese modo sin ser reconocido por Europa y que Gran Bretaña se siente a discutir con las resoluciones de la ONU.