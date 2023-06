Argentina puede entrar al banco de los BRICS: los detalles de la reunión entre Massa y Dilma

"Antes de que sigas hablando, te voy a dar una buena noticia ", le dijo Dilma Rousseff a Sergio Massa en Shanghai en la reunión del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que le adelantó fue que la Argentina podría pasar a formar parte de la entidad a partir de agosto, cuando se vote en la reunión en Sudáfrica.

Fue la primera reunión del día del ministro de Economía junto al titular del BCRA Miguel Pesce, el secretario de Asuntos Financieros Internacionales, Marco Lavagna , el diputado Máximo Kirchner y el embajador Sabino Vaca Narvaja este jueves en China , antes de trasladarse a Beijing para llevar adelante la segunda etapa de la visita, enfocada en los contactos con el Gobierno de Xi Jinping.

Rousseff le comunicó a Massa tras la reunión de directorio que se autorizó a tratar el ingreso de Argentina para tratar la incorporación en agosto al banco de los BRICS, que se podría aprobar la primera semana de agosto en Sudáfrica. Cada nuevo integrante es patrocinado por un país miembro y en el caso de la Argentina, el sponsor es Brasil.

La delegación argentina que visitó a Dilma Rousseff en Shanghai

Para incorporarse, el país tiene que hacer un aporte de capital, que en el caso de la Argentina será un total de u$s 1000 millones pero del que sólo tiene que efectivizar el 25% . Eso se realizará con bonos soberanos, por lo que no representa una erogación para las reservas. Por otra parte, el Gobierno no prevé emitir bonos para realizar ese aporte, ya que cuenta con tenencias en FGS de Anses y Banco Central y otros organismos públicos.

Junto con Argentina, los BRICS tratarán el ingreso de Arabia Saudita, Egipto, Zimbabue y buscan pasar de un capital de u$s 50.000 millones a los u$s 100.000 millones, donde el plato fuerte es la incorporación de Arabia Saudita, un país con calificación triple A.

Financiamiento de exportaciones de Brasil

El acceso al banco la da otra dinámica a la relación de Argentina con los BRICS. Podría a partir de ese momento recibir financiamiento para proyectos productivos y operaciones comerciales. Pero, por otra parte, se seguirá trabajando el frente para que países como Brasil puedan financiar exportaciones a la Argentina, en medio del mecanismo que busca desdolarizar el comercio bilateral.

Las cinco naciones de los BRICS sumarán a 4 miembros más a su banco de desarrollo

La recomendación de la ex presidenta de Brasil fue que el esfuerzo político sea puesto en la incorporación porque "es más rápido ir derecho a agosto", confiaron fuentes oficiales. Pesce y Lavagna serán quienes trabajen la parte técnica de la incorporación, mientras que Sabino Vaca Narvaja seguirá las negociaciones en China.

En ese marco, Máximo Kirchner, participó del encuentro por "la relación que tiene con Dilma y que tiene con Cristina", asegura. Rousseff le contó a Máximo que había hecho un zoom con CFK.