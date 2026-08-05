Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 5 de agosto de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.194,32 pesos colombianos.

La cotización del Dólar subió 2.32% en la última semana, pero en el último año acumula -15.94%, señalando un repunte reciente tras una caída prolongada.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad del Dólar en la última semana fue del 34.60%, superando la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, la cotización mostró lateralidad: igual número de alzas y bajas, alternancia frecuente y dos rachas breves de dos jornadas (primero a la baja y luego al alza), sin una tendencia definida.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: