Encuesta: el 75% de los votantes del Gobierno, en contra de los aumentos de tarifas

El 67,8% de las personas que en 2019 votaron al hoy presidente Alberto Fernández piensa que el Gobierno debería mantener los subsidios a la energía y un 7,8% cree que se los debería aumentar.

Eso es lo que marca una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, realizada con 2000 casos en todo el país entre el 25 y el 27 de abril.

Solamente el 19,4% de los que eligieron al Frente de Todos hace ya casi tres años considera que el Gobierno tendría que eliminar los subsidios a la luz y el gas.

Los guarismos se elevan cuando se preguntó por la intención de voto para 2023: el 88,5% de quienes elegirán al actual oficialismo está en contra de una quita de la ayuda estatal .

La lectura que hacen fuentes cercanas al kirchnerismo es que al impulsar una suba de las tarifas, "el Gobierno se está equivocando de electorado" .

Es que frente a la negativa de los votantes del peronismo unido de 2019, quienes sí ven con buenos ojos una remoción de la subvención del Estado a la energía son los que optaron por Mauricio Macri (62,5%) y por Roberto Lavagna (47,7%).

Con vistas a 2023, los que elegirían a Juntos por el Cambio (63,6%), liberales o libertarios (66%) o "un espacio de centro" (76%) están notablemente a favor de una eliminación de los subsidios.

Gustavo Córdoba, director de la encuestadora, explicó: "El Gobierno no trabajó bien sus políticas, en particular las del sector energético. Argentina tiene un margen de crecimiento importante y no se trabajaron bien las expectativas ni la comunicación pedagógica de los beneficios y alcances de los recursos energéticos".

Por otro lado, los encuestados se expresaron mayoritariamente a favor de permitir la exploración petrolera en el Mar Argentino (46,8% vs 36,4%), con más apoyo entre varones mayores de 31 años y rechazos entre mujeres y menores de 30 años.