El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó este jueves los nuevos aumentos en las tarifas de gas que se aplicarán a partir del 1° de mayo de 2026. Lo hizo a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde aprobó los nuevos cuadros tarifarios a aplicar por los servicios de distribución de gas natural, Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A. La medida impactará en las facturas de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de la emergencia energética, el cuál se extendió hasta el 31 de diciembre de 2027, y en base a los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales que prevén 31 aumentos mensuales y consecutivos entre 2025 y 2030. La actualización de los cuadros tarifarios responde a una solicitud directa del ministro de Economía, Luis Caputo, que por medio de una nota enviada a la Secretaría de Energía sostuvo que “resulta razonable y prudente continuar para el mes de mayo de 2026 con la actualización de los precios y tarifas del sector energético”. La suba en las boletas de gas también contempla la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que es un valor calculado en dólares estadounidenses por millón de BTU y convertido al tipo de cambio promedio del Banco Nación, que se aplica a todos los usuarios para unificar el costo del gas en todo el sistema de transporte y distribución. Además, el incremento tarifario refleja el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que es un mecanismo de ajuste en base a las diferencias entre las adquisiciones y ventas del gas producidas a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2025. Las facturas exhibirán, en los casos que correspondan, la aplicación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que están destinados a proteger a los hogares vulnerables. En gas por redes, se otorga el 50% de subsidio en los meses de mayor consumo, mientras que no se contempla bonificación en los períodos de baja demanda. Los nuevos valores que afrontarán los usuarios varían según categoría y nivel de consumo. Por su lado, la Resolución 463/2026 dispuso la habilitación de los incrementos de Metrogas S.A, comprendido en el anexo adjunto a la normativa. De acuerdo al escrito, la categoría R1 -que abarca a los usuarios de menor consumo- pagará $ 3.976,22 en la Ciudad de Buenos Aires y $ 4.591,88 en el conurbano bonaerense. En el otro extremo, la categoría más alta (R4) abonará valores de $ 94.995,74 en CABA y $ 51.624,44 , respectivamente. En lo que respecta al cargo por consumo, que se trasladará en mayo a la factura final, se fijó un valor de $281,33 por metro cúbico para la mayoría de los usuarios residenciales en ambas jurisdicciones. Mientras que en los segmentos de mayor demanda, el costo asciende a $426,68 por metro cubico en la Ciudad y a $387,12 en la provincia. Por su parte, la Resolución 466/2026 autorizó los ajustes a aplicar por Naturgy BAN S.A que fueron incluidos en anexo que acompaña la medida y que detalla los montos por categoría y zona. Para los usuarios de la categoría R1 en la Zona Norte de Buenos Aires, los montos serán de $ 3.257,10. En tanto, para la categoría R4 la nueva tarifa quedó en $ 34.878,07. En cuanto al cargo variable por consumo, el precio por metro cúbico se fija en $266,74 para la mayoría de las categorías residenciales, en tanto que en el segmento R4 alcanza $350,90.