La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil volvió a escalar en los últimos días y puso nuevamente bajo la lupa una relación que, más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, tiene un componente económico central.

En ese contexto, se conocieron los últimos números del comercio bilateral entre los dos países.

Según el último informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio alcanzó los u$s 2569 millones durante julio, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025, cuando había llegado a US$ 2.746 millones.

En comparación con junio, en tanto, el flujo comercial entre las dos principales economías del Mercosur registró una baja del 1,6%.

Los números se divulgaron en medio de una nueva escalada diplomática. Brasil decidió reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina luego de las reiteradas críticas de Milei contra Lula. La decisión llegó después de que el gobierno brasileño hubiera llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Las exportaciones argentinas crecen

Más allá del retroceso del intercambio total, las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 4,7% interanual en julio, hasta alcanzar los u$s 1153 millones.

De esta manera, las ventas al principal socio comercial regional acumularon su quinto mes consecutivo de crecimiento interanual.

El incremento estuvo explicado principalmente por las mayores exportaciones de polímeros de etileno en formas primarias, vehículos automotores de pasajeros, vehículos para transporte de mercadería y usos especiales, y productos lácteos.

Las importaciones desde Brasil mostraron el comportamiento contrario al sumar u$s 1416 millones, lo que representó una caída del 13,9% frente a julio de 2025.

La baja estuvo vinculada principalmente con menores compras de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos destinados al transporte de mercaderías y automóviles de pasajeros.

Cae el déficit comercial

Pese al crecimiento de las exportaciones y la contracción de las importaciones, el saldo comercial de julio continuó siendo negativo para la Argentina.

El déficit bilateral fue de u$s 262 millones durante el séptimo mes del año.

Sin embargo, al ampliar la comparación a los primeros siete meses de 2026 aparece una mejora considerable respecto del año anterior.

Entre enero y julio, la Argentina acumuló un déficit comercial con Brasil de u$s 1255 millones, frente a un rojo de u$s 3494 millones en el mismo período de 2025.

La tendencia ya se había observado en junio, cuando el déficit bilateral había bajado hasta u$s 40 millones, frente a los u$s 520 millones registrados un año antes.

La relación Argentina - Brasil

Los números también muestran la relevancia que conserva la relación comercial entre ambos países pese a las diferencias políticas.

Durante julio, la Argentina se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, por detrás de China, Hong Kong y Macao, con u$s 6418 millones; Estados Unidos, con u$s 4276 millones; y Alemania, con u$s 1410 millones.

Al mismo tiempo, la Argentina fue el tercer mayor comprador mensual de productos brasileños, solamente detrás de China, Hong Kong y Macao, que adquirieron bienes por u$s 10.673 millones, y Estados Unidos, con u$s 3638 millones.

Así, mientras el vínculo político entre Milei y Lula atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, los datos comerciales vuelven a exhibir la magnitud de los intereses económicos que conectan a las dos principales economías de Sudamérica.

El comercio exterior de Brasil

En paralelo, las exportaciones brasileñas al resto del mundo crecieron 6,2% interanual en julio, al pasar de u$s 32.129 millones a u$s 34.119 millones.

Las importaciones de Brasil aumentaron todavía más: avanzaron 7,7%, desde US$ 25.107 millones en julio de 2025 hasta u$s 27.051 millones en el mismo mes de este año.

De esta manera, Brasil consiguió un superávit comercial de u$s 7067 millones y acumuló 17 meses consecutivos con saldo positivo.