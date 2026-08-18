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Gastos

El Sector Público Nacional (SPN) registró en julio un superávit primario de $ 2,96 billones y un superávit financiero de $ 244.897 millones.

“Este resultado se alcanzó en un mes, con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares. En este sentido, el pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público fue de $ 2.715.436 millones”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un posteo en su cuenta de X.

De esta manera, en los primeros siete meses del año, las cuentas públicas acumularon un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PBI.

Cabe recordar que las cuentas fiscales del Sector Público Nacional habían registrado un déficit primario y financiero en junio, el primer resultado negativo de la gestión de Javier Milei por fuera de diciembre, mes en el que suelen acumularse gastos pendientes del año.

Con el resultado de julio, el Gobierno acortó la distancia respecto de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI para 2026, pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del programa.

Según precisó el titular del Palacio de Hacienda, parte de la explicación del superávit de julio estuvo en el recorte real interanual del 7% en el gasto primario. En contraste, el gasto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) creció 3,8% real interanual.

“El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PBI desde el inicio de la gestión”, agregó Caputo.

EN JULIO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE 244.897 MILLONES



✅ El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio

✅ Este resultado se alcanzó en un mes con… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026

Ingresos

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $ 17,09 billones, un incremento interanual del 30,4%.

En cuanto a los recursos tributarios, el Ministerio de Economía informó un aumento interanual del 29,6% .

Gastos

Por su parte, los gastos primarios totalizaron $ 14,13 billones, un incremento interanual del 24,4%.

Las prestaciones sociales ascendieron a $ 8,68 billones, con un aumento interanual del 22,9%. La comparación se vio influida por la suba del 38,9% interanual de la Asignación Universal por Hijo, parcialmente compensada por la concentración de pagos producida el año pasado en concepto de prestación alimentaria .

Por otra parte, las remuneraciones representaron erogaciones por $ 2,17 billones, con una suba interanual del 28,7%. En tanto, las transferencias corrientes sumaron $ 4,76 billones (+24,7%). En particular, las correspondientes a universidades registraron un incremento interanual del 44,9%.

En cambio, el conjunto de subsidios económicos se ubicó en $ 1,18 billones, explicado fundamentalmente por $ 874.568 millones en concepto de energía y $ 305.189 millones en concepto de transporte.

Por último, el gasto de capital, es decir, la inversión que realiza el sector público y su contribución al incremento de la capacidad instalada, totalizó $ 280.951 millones, un aumento interanual del 42,5%. Según el Ministerio de Economía, allí se destacaron las obras de infraestructura eléctrica (+124,6%), de transporte (+46,5%) y las hídricas (+30,2%).