En esta noticia ¿Qué significa soñar con la caída?

Este martes, 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este martes, 18 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2256 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 18 de agosto

1° 2256 11° 3074 2° 9082 12° 4124 3° 6366 13° 4252 4° 9525 14° 8036 5° 3458 15° 0145 6° 5135 16° 0867 7° 1034 17° 0629 8° 5199 18° 0407 9° 2292 19° 4662 10° 9672 20° 0967

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída refleja miedo a perder el control o a fracasar. Señala inseguridad ante cambios bruscos.

También simboliza soltar cargas y aceptar ayuda. Si despiertas en calma, sugiere resiliencia y un nuevo comienzo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.