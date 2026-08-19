Este martes, 18 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2922 (Loco).

1° 2922 11° 6448 2° 0304 12° 0476 3° 1218 13° 2185 4° 8284 14° 7693 5° 4352 15° 9849 6° 9567 16° 8362 7° 4728 17° 8961 8° 5413 18° 1278 9° 1109 19° 4726 10° 6264 20° 4235

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.