La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 18 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0413 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto

1° 0413 11° 2742 2° 9862 12° 9013 3° 9721 13° 0745 4° 6501 14° 6192 5° 5301 15° 3288 6° 8314 16° 6451 7° 8053 17° 8295 8° 6517 18° 9965 9° 0775 19° 7031 10° 6152 20° 4813

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte, energías pesadas o la influencia de personas “yeta”. Refleja ansiedad por rachas negativas.

Como mensaje, invita a soltar supersticiones y hábitos pesimistas, cuidar tus límites y actuar con prudencia. También sugiere oportunidad de revertir la racha.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.