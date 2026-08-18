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Este martes, 18 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3092.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,2%.

El Dólar cayó -1.71% en la última semana y acumula -17.93% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.
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Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró un sesgo claramente bajista: predominaron las caídas con tres rebotes aislados y un cierre con tres jornadas consecutivas a la baja, señal de presión vendedora.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.77%.

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La cotización del Dólar hoy sigue una tendencia positiva tras varios días de incremento. Este crecimiento sugiere una mayor confianza en la moneda frente a otros activos.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 309248.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 618496.00 pesos y 500 dólares, 1546240.00 pesos.