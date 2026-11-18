ANSES confirmó una buena noticia para los jubilados | en diciembre cobrarán aumento, bono y aguinaldo: cuánto recibirán.

Los jubilados cobrarán la segunda cuota del aguinaldo en diciembre, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración mensual cobrada en el último semestre.

En este contexto, el INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,17%, por lo que ya se puede calcular cuánto cobrarían los jubilados con el esquema de actualización de haberes por la fórmula de movilidad.

De esta manera, los adultos mayores cobrarían la jubilación, el Salario Anual Complementario (SAC) y, en caso de confirmación, el bono de refuerzo.

Cuánto cobrarían los jubilados en diciembre

En noviembre los adultos mayores cobraron un haber mínimo de $ 444.158,46, monto que incluye el incremento de 1,93% por el IPC de septiembre.

La inflación registrada en octubre fue del 2,2%, por lo que, en caso se aplique la fórmula de movilidad, el haber mínimo jubilatorio escalaría hasta $ 453.797.

Este monto es clave porque permite saber el monto aproximado de la segunda cuota del aguinaldo a cobrar en diciembre.

ANSES confirmó una buena noticia para los jubilados | en diciembre cobrarán aumento, bono y aguinaldo: cuánto recibirán.

Aguinaldo para jubilados: cuánto cobrarían en diciembre

En diciembre los jubilados cobrarán la segunda cuota del aguinaldo.

El pago se acredita junto con el haber en la fecha de pago establecida por el organismo. Tal como señala el artículo 31 de la Ley 24.241, se liquida dos veces al año, en junio y diciembre y contempla el 50% del mejor haber cobrado en los últimos seis meses.

Como el haber mínimo en diciembre se ubicaría en torno a los $ 453.796, con la incorporación del medio aguinaldo, los montos ascenderán a $ 680.694 en la jubilación mínima.

El aumento del 2,17% se aplicará a todos los haberes, independientemente de su valor, y el medio aguinaldo también corresponderá a la totalidad de las prestaciones.

En caso de confirmarse el bono de $ 70.000, el monto escalaría hasta los $ 750.694.

Cómo sigue el calendario de pagos para los jubilados

ANSES continúa con el calendario de pagos para los jubilados y pensionados. Las fechas de pago de noviembre se extenderán hasta el 30 de noviembre para los adultos mayores que cobren más de un haber mínimo.

Jubilados que cobran hasta un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo