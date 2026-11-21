Durante décadas pensamos la educación y el trabajo como dos compartimentos estancos: primero se estudiaba, se obtenía un título y luego se salía a trabajar con ese capital para el resto de la vida. Hoy, ese modelo quedó definitivamente atrás. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y la transformación constante de los sectores productivos nos obligan a repensar cómo aprendemos y, sobre todo, cómo acreditamos lo que sabemos hacer.

En un mercado laboral dinámico, la formación continua dejó de ser una opción para convertirse en una condición de empleabilidad. Necesitamos herramientas que permitan actualizar conocimientos, especializarse o reconvertirse a lo largo de toda la vida profesional sin tener que volver a empezar desde cero. En ese camino, las microcredenciales aparecen como una de las respuestas más concretas y transformadoras.

A diferencia de los esquemas rígidos tradicionales, las microcredenciales son constancias de corta duración que certifican competencias específicas, verificables y directamente orientadas a las demandas del mundo productivo. No vienen a reemplazar las carreras universitarias ni la formación técnico-profesional, sino a complementarlas y darles aire. Un profesional con título de grado puede necesitar hoy una acreditación rápida en análisis de datos o inteligencia artificial; alguien con años de oficio puede requerir una nueva herramienta de gestión; y quien busca su primer empleo precisa validar habilidades puntuales para abrirse paso. Flexibilizar las trayectorias y las certificaciones es democratizar el acceso a mejores oportunidades.

El mundo ya tomó nota de este cambio de paradigma. La Unión Europea avanza en marcos comunes de reconocimiento, España destinó 50 millones de euros para integrarlas a su sistema universitario, y países como Irlanda y Australia lideran reformas en la misma línea. Al mismo tiempo, gigantes tecnológicos como Google, Microsoft e IBM consolidaron certificaciones ágiles que hoy pesan tanto como un antecedente académico.

Frente a esta tendencia global, en la Ciudad de Buenos Aires decidimos no esperar y fuimos pioneros en dar el primer paso. A través del Sistema de Microcredenciales de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño, construimos un ecosistema abierto que ya demuestra resultados concretos: entre 2025 y 2026 emitimos 84.517 insignias digitales que acreditan aprendizajes reales, de las cuales 58.433 corresponden solo a este año y alcanzaron a 37.857 personas.

Pero lo más valioso de esta experiencia pionera en la Ciudad es su arquitectura colaborativa. Hoy son 120 las instituciones que participan o están en proceso de sumarse al sistema, integrando a empresas privadas, sindicatos, organizaciones sociales, organismos públicos e institutos educativos. Esto demuestra que la certificación del saber ya no es monopolio exclusivo de las aulas tradicionales: cuando el sector educativo y el productivo dialogan, las capacitaciones responden a necesidades reales.

El desafío hacia adelante es profundizar este camino, asegurando la calidad de cada trayecto formativo y consolidando el reconocimiento de estas credenciales en el mercado laboral. Si queremos un desarrollo económico inclusivo, debemos garantizar que cada persona pueda diseñar su propio recorrido de aprendizaje —a su ritmo y según el momento de su vida que atraviese— y que cada nuevo conocimiento adquirido tenga un valor tangible para crecer en el mundo del trabajo