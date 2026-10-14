Cambia el régimen de empleadas domésticas: las 5 claves de las nuevas medidas de ARCA

En esta noticia Cambia el recibo de sueldo para las empleadas domésticas: las novedades

Este miércoles, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la forma en que los empleadores deben cargar el recibo de sueldo de las empleadas domésticas.

Se trata del “Recibo Asistido”, un formato más simple que calcula automáticamente la liquidación y permite aceptar o rechazar el importe final.

La novedad se imprime en el marco de la Reforma Laboral que el Gobierno aprobó a inicios de este año, la cual instrumentó el recibo de sueldo electrónico, obligatorio desde el 1° de junio para los trabajadores registrados.

Ahora, en busca de promover “la simplificación de procesos y la sustitución del soporte papel”, ARCA amplió esta novedad a los trabajadores inscriptos bajo el Régimen de Casas Particulares.

Para ello, creó un asistente informático que confecciona de forma automática el recibo mes a mes, lo que simplifica el trámite para el empleador y facilita su consulta a los trabajadores. Los detalles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves un cambio clave para las empleadas domésticas. Foto: Magnific / El Cronista.

Cambia el recibo de sueldo para las empleadas domésticas: las novedades

El nuevo régimen de “Recibo Asistido” dispuesto por ARCA para la liquidación salarial de las empleadas domésticas busca simplificar la gestión mediante el cálculo automático de determinados conceptos.

Este aparecerá como una funcionalidad disponible dentro del servicio Personal de Casas Particulares del sitio web de ARCA, donde se mostrará un recibo con datos precargados que podrán ser modificados.

Tal como detalló el tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, esta información se mostrará “en función de los datos que obran en las bases informáticas del organismo y de la normativa vigente aplicable a cada relación laboral”.

¿Cómo funciona el Recibo Asistido?

Según detalló Domínguez, el paso a paso para que los empleadores utilicen el Recibo Asistido para trabajadores de casas particulares en ARCA es el siguiente:

El empleador debe ingresar al sitio web de ARCA con Clave Fiscal nivel 2 o superior; luego, acceder al servicio Personal de Casas Particulares allí, deberá seleccionar al trabajador y acceder a la opción “Generar recibo de sueldo”; en este punto, se debe informar el período a liquidar, la modalidad de liquidación, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas: a partir de esos datos, el sistema calcula automáticamente los conceptos que correspondan y los pone a disposición del empleador para su revisión; Tras esto, el empleador debe aceptar o rechazar cada importe; si lo rechaza, puede editarlo e ingresar el valor que considere correcto o incorporar conceptos adicionales a través de un menú desplegable con opciones predefinidas.

“Es importante destacar que la asistencia del sistema no libera al empleador de la obligación de verificar y corregir los importes cuando corresponda, ni de informar todos los conceptos que integran la liquidación. Es decir, la responsabilidad sigue siendo del empleador”, aclara el especialista.