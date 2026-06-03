La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: se embargarán los salarios de todas las personas que cumplan esta condición.

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La Corte Suprema de Justicia ratificó, a comienzos de 2026, que ningún embargo puede quedarse con la totalidad del sueldo de un trabajador. La decisión no inventó una regla nueva: reafirmó los topes que ya fija la ley y que son de cumplimiento obligatorio para jueces y empleadores.

El punto de partida es contundente: el salario mínimo legal mensual es inembargable. Por debajo de ese monto, ningún acreedor, como banco, entidad financiera o particular, puede tocar el ingreso del trabajador.

Cuánto del salario se puede embargar por una deuda común

Cuando el trabajador gana más que el mínimo, la retención por deudas ordinarias tiene un tope estricto: solo puede embargarse la quinta parte —el 20%— de lo que exceda el salario mínimo. El cálculo se hace en dos pasos: primero se descuenta el mínimo vigente y, sobre el excedente, se aplica ese porcentaje.

Más allá del mínimo, hay ingresos y bienes que quedan fuera del alcance del juez. El auxilio de transporte no entra en la base de cálculo, y son inembargables las cesantías, las indemnizaciones por accidentes laborales y los bienes de uso personal del hogar.

Corte Suprema de Justicia de Colombia beneficia a pensionados por falta de información en traslados. (foto: archivo).

Por qué y cuándo se activa un embargo de salario

El embargo no surge de forma automática: se activa dentro de un proceso judicial cuando un deudor incumple una obligación y un acreedor la reclama ante un juez. El origen suele ser una deuda impaga que no se resolvió a tiempo —cuotas de un crédito, una cuota alimentaria atrasada o compromisos con una cooperativa— y que termina en los tribunales.

El Código General del Proceso prevé dos caminos. El embargo preventivo es una medida cautelar que busca evitar que el deudor oculte o traslade bienes mientras avanza el pleito; el embargo ejecutivo se decreta cuando ya existe una sentencia en firme o un título ejecutivo y el pago no se cumple. Lo mismo puede pasar con saldos impagos de tarjetas de crédito, pero siempre debe mediar una orden escrita del juez, que se notifica al empleador para que retenga la parte autorizada.

Las excepciones: alimentos y cooperativas

El tope del 20% no rige para todos los casos. En las obligaciones de cuota alimentaria —como la pensión de hijos o cónyuge— y en las deudas con cooperativas legalmente autorizadas, la ley permite retener hasta el 50% del salario, un margen mucho más amplio que el de las deudas corrientes.

En todos los escenarios, el embargo solo procede con una orden escrita de un juez dentro de un proceso formal, que debe notificarse al empleador. Ni los bancos ni las entidades financieras pueden retener el sueldo por iniciativa propia ni superar los topes, aunque se acumulen varias deudas o tarjetas al mismo tiempo.

Qué parte de tu salario está blindada

Salario mínimo : inembargable en su totalidad frente a deudas comunes.

Deudas ordinarias (bancos, financieras, particulares): hasta el 20% de lo que supere el mínimo.

Alimentos y cooperativas : hasta el 50% del salario.

Quedan por fuera el auxilio de transporte, las cesantías y las indemnizaciones laborales.

Si a un trabajador le descuentan más de lo permitido, puede pedir ante el juez del proceso que la medida se ajuste a los topes legales: cualquier retención que supere esos límites es ilegal, sin importar cuántos acreedores reclamen al mismo tiempo.