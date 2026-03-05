El salario de las empleadas domésticas vuelve a incrementarse en marzo 2026. Si bien la actualización salarial para el sector es moderada, existe un grupo específico de trabajadoras que puede cobrar un 30% más sobre el sueldo básico debido a un adicional previsto por la normativa laboral. Este beneficio no alcanza a todo el personal de casas particulares, sino únicamente a quienes trabajan en determinadas regiones del país consideradas zonas desfavorables. El adicional del 30% por zona desfavorable se aplica sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría del régimen de trabajo en casas particulares. Este plus corresponde a las trabajadoras que realizan sus tareas en las siguientes jurisdicciones: En estas zonas, los empleadores deben calcular el sueldo básico y luego sumar el 30% adicional correspondiente. La medida busca compensar el mayor costo de vida y las condiciones económicas de las regiones patagónicas. Además del adicional por zona desfavorable, el esquema salarial del sector incluye un pequeño ajuste para el primer trimestre del año. Durante febrero y marzo se aplicó un incremento total cercano al 3%, dividido en dos tramos del 1,5% cada uno. Por ejemplo, en la categoría más común —tareas generales— el salario mínimo de referencia ronda: A estos valores se les debe sumar el 30% extra si el trabajo se realiza en zona desfavorable, lo que eleva significativamente el ingreso final. El sueldo de marzo también puede incluir otros conceptos que incrementan el ingreso del personal doméstico. Uno de ellos es el bono extraordinario no remunerativo, que se paga según la carga horaria semanal: Además, continúa vigente el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo). A continuación, el detalle completo por categoría: