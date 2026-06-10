La SEP también resaltó la decisión de reducir gradualmente la edad mínima de jubilación para quienes están incorporados al Décimo Transitorio del ISSSTE.

El Gobierno de México destacó un nuevo incremento en los ingresos de las maestras y maestros del país. De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el salario promedio del magisterio llegará a 20 mil 351 pesos mensuales durante 2026.

La administración de Claudia Sheinbaum aseguró que este avance forma parte de una estrategia de recuperación salarial impulsada desde los gobiernos de la Cuarta Transformación. Según la SEP, el objetivo es fortalecer el poder adquisitivo de los docentes tras años de rezago.

Profesores mexicanos

Durante la conferencia presidencial, Mario Delgado afirmó que el nuevo nivel salarial representa “casi el triple del salario promedio registrado al término del gobierno de Vicente Fox”, al destacar la evolución que han tenido los ingresos del sector educativo.

Así creció el salario de los maestros en los últimos años

El titular de la SEP explicó que el salario promedio de las y los docentes pasó de 11 mil 952 pesos en 2018 a 17 mil 635 pesos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con los aumentos de 2025 y 2026 alcanzará los 20 mil 351 pesos.

Mario Delgado sostuvo que durante años los incrementos salariales se calcularon por debajo de la inflación real, lo que provocó una pérdida constante del poder adquisitivo. Por ello, aseguró que la actual política busca revertir esa tendencia y dignificar la labor docente.

Aumento confirmado para todos los maestros y maestras del país. SEP

Pensiones, basificación y movilidad: los otros beneficios que presume la SEP

Además del aumento salarial, la SEP destacó que más de un millón 200 mil maestras y maestros obtuvieron certeza laboral mediante procesos de basificación realizados entre 2018 y 2026. La dependencia calificó esta cifra como un hecho histórico para el sistema educativo nacional.

En materia de pensiones, Mario Delgado señaló que el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite complementar los recursos de los trabajadores para que puedan retirarse con hasta el 100 por ciento de su último salario. “Hoy puede retirarse con 16 mil pesos” , ejemplificó el funcionario.

La SEP también resaltó la decisión de reducir gradualmente la edad mínima de jubilación para quienes están incorporados al Décimo Transitorio del ISSSTE. Con esta medida, en 2034 las mujeres podrán jubilarse desde los 53 años y los hombres desde los 55 años.