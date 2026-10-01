La medida se encuentra vigente en CABA.

En 2026, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dispuso un beneficio que exime a determinados monotributistas del pago de Ingresos Brutos.

La bonificación del 100% en el Régimen Simplificado se encuentra vigente para los trabajadores no profesionales de las categorías A, B y C que estén registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Monotributistas de las categorías A, B y C no pagan IIBB en CABA

La AGIP informó que aquellos trabajadores que tributen en el Régimen Simplificado de la Ciudad de Buenos Aires, tendrán la bonificación total sobre el monto correspondiente al impuesto de Ingresos Brutos.

El beneficio entró en vigencia en 2026.

Asimismo, la medida es aplicable para las primeras tres categorías del monotributo para trabajadores no profesionales. El beneficio, por su parte, se aplica automáticamente a través de la información fiscal y no es necesario realizar ningún tipo de trámite .

¿Qué hay que saber para acceder?

El único requisito que exige la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para acceder a la exención del pago de Ingresos Brutos es, en caso de existir, regularizar deudas de esta misma índole existentes.

Por consiguiente, si un contribuyente tuviera una deuda de IIBB vigente, deberá abonarla para poder tener la bonificación del arancel.

Cómo pagar una deuda de Ingresos Brutos en AGIP

Ingresar en el sitio web de AGIP con la Clave Ciudad.

Dirigirse a la sección de Ingresos Brutos y revisar el saldo pendiente.

Marcar los pagos adeudados que se desean abonar.

Indicar un medio de pago y abonar las cuotas.

Ingresos Brutos: aplican un descuento del 75% a este grupo de monotributistas

Otro de los beneficios que brinda la Administración Gubernamental de Ingresos Público es la bonificación del 75% de Ingresos Brutos a monotributistas de las categorías, D, E, F, G y H.