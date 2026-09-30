Los contribuyentes que tengan un vehículo radicado en la Ciudad de Buenos Aires pueden verificar si adeudan cuotas del impuesto a las Patentes y resolver el pago de manera online, sin necesidad de trasladarse a una oficina.

El trámite se hace a través del portal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y es gratuito. La consulta muestra únicamente las cuotas y períodos que todavía no fueron abonados, no el historial de pagos realizados.

Además de la vía online, existen distintas alternativas para completar el pago, desde billeteras virtuales hasta bancos y redes de cobro.

Deuda de Patentes: cómo consultar los períodos pendientes

Para conocer si existen cuotas pendientes, el trámite puede realizarse desde la página de AGIP siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de AGIP Seleccionar Pagos - Consulta de boletas o ingresar a Tu Boleta. Elegir el impuesto Patentes Automotores y Embarcaciones. Ingresar el número de dominio del vehículo radicado en CABA. Completar el código de seguridad solicitado por el sistema. Seleccionar Consultar.

La consulta de deuda de Patentes se hace con el número de dominio del vehículo en el portal de AGIP. Captura de pantalla - AGIP

Si el vehículo tiene una deuda en gestión judicial, la plataforma lo indica y hay que consultar el listado de mandatarios habilitados dentro del mismo portal de Buenos Aires Ciudad.

Cómo pagar la deuda una vez consultada

Al visualizar las cuotas pendientes con el número de dominio, se puede pagar de forma electrónica con el código QR que aparece en pantalla o descargar la boleta para abonarla por los medios habituales.

Quienes prefieran un seguimiento más detallado de sus saldos e historial pueden ingresar con su cuenta miBA a la Cuenta Corriente Tributaria, que unifica la gestión de los pagos.

Métodos de pago disponibles

El pago con billetera virtual se hace escaneando el código QR de la boleta y eligiendo la opción “Dinero en cuenta”; también admite billeteras que operan con criptomonedas u otros activos digitales, que se imputan en pesos al momento del pago. Este medio tiene un descuento del 20% con la aplicación Buepp, con un tope de $ 10.000 mensuales por cliente, y un tiempo de acreditación de entre 2 y 3 días hábiles.

Otras opciones son el pago online desde la web de AGIP con tarjetas VISA y Mastercard, con una acreditación de 4 días hábiles; el home banking a través de PagoMisCuentas o Red Pagar; los cajeros de las redes Banelco y Pagar; y redes de pago sin boleta como Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net, con acreditación de entre 2 y 3 días hábiles.

El pago admite billeteras virtuales, tarjetas, home banking y redes de cobro sin boleta.

También se puede abonar en bancos como Ciudad, Patagonia, Macro, Supervielle, Santander Río, BBVA, Galicia y Credicoop, entre otros, algunos habilitados incluso para quienes no son clientes. El Banco Ciudad, además, acepta el pago con cheque de cualquier entidad para todos los contribuyentes, con un clearing de 48 horas y un cheque por impuesto.

Débito automático: cómo funciona

Quienes prefieren no pagar manualmente cada vencimiento pueden adherirse al débito automático, que además otorga beneficios en la boleta. El alta, la baja o la modificación de esta adhesión se gestionan directamente con el banco o la entidad emisora de la tarjeta, que luego informa el cambio a AGIP, por lo que la actualización puede demorar en reflejarse en el padrón.

En esta modalidad, la acreditación del pago tarda entre 10 y 12 días hábiles posteriores al vencimiento si es con tarjeta de crédito, y entre 3 y 4 días hábiles si es con débito directo en cuenta bancaria. Para evitar incumplimientos, se puede consultar el estado de la deuda en cualquier momento desde “Tu Boleta”.