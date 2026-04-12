El laberinto parece no tener fin para el Gobierno. Detrás de cada recodo, una nueva pared. Y ya ni siquiera escapar por arriba, siguiendo el consejo de Leopoldo Marechal, parece una opción. La atención mediática en torno a Manuel Adorni arrastra gran parte de la marca pero a esta altura las preocupaciones exceden ya la situación -el futuro, quizás- del jefe de Gabinete. El calendario oficialista marca un nuevo punto de inflexión: un “super martes” donde convergerán la Justicia, los datos de inflación y la exposición pública del núcleo duro del Gobierno, incluido Javier Milei. Todo en simultáneo, todo con capacidad de amplificación. Mientras intenta retomar la agenda proactiva con nuevos proyectos de ley que desembarcarán en el Congreso como el de Salud Mental. Puertas adentro, el clima se espesa. Bajo el velo autoimpuesto de silencio, en el oficialismo admiten que la agenda empieza a desordenarse y a abrir frentes que hasta ahora estaban contenidos con actores que no se le animaban al Gobierno hasta no hace mucho, como las organizaciones sociales. En ese contexto, el malestar en las fuerzas federales adquiere otro color, tal como se mencionó en la última reunión de Gabinete. “Cobran mal”, reconocen desde el Ejecutivo. El dato no es menor: el control de la calle y la inflación son los dos pilares políticos de la gestión. Y ambos empiezan a mostrar fisuras en simultáneo. En un contexto económico más exigente, otros temas de alta sensibilidad, como la corrupción, ganan volumen y penetración. De un tiempo a esta parte, la batalla por los precios se volvió un frente sensible para el Gobierno. Ello va atado al incremento de la morosidad: en las billeteras virtuales, alcanza ya el 30% y triplica la bancaria. La dinámica se retroalimenta. La inflación de CABA volvió a marcar el 3% y el martes el INDEC pondrá cifra al dato nacional, en una serie que no logra quebrar la inercia desde mayo del año pasado. En paralelo, el Gobierno empieza a moderar sus propias expectativas. El horizonte de inflación cero ya no luce inmediato. Ese mismo día, Milei y Luis Caputo se mostrarán en el AmCham Summit. La incógnita no es menor: si el Presidente sostendrá su tono confrontativo o ensayará un mensaje más calibrado ante empresarios. Mientras tanto, el humor social se vuelve más volátil. Las imágenes de largas filas en paradas de colectivos se repitieron en loop esta semana en los despachos oficiales. El transporte se convirtió en otro frente de tensión: el Gobierno reconoció deudas millonarias con el sector correspondientes al primer trimestre y ofreció una mesa técnica, pero el dilema sigue intacto. ¿Quién absorbe el costo? ¿Más subsidios o más tarifa? Hoy el transporte ya representa el 47% de la canasta de servicios de una familia tipo. La ecuación, en ambos casos, tiene impacto político. Los empresarios aseguran que llevarán este martes una propuesta que busque el equilibrio para que el impacto sobre el bolsillo sea el menor posible, aunque aún no se haya hablado de aumentos concretos. “La situación económica está apremiando un poquito más, sobre todo Provincia, en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. En el interior, tal vez, no se ve tanto eso, pero acá sí. Y eso hace, lógicamente, que la ‘balubi’ te entre un poquito más que si estuviera todo recontra bien y súper tranquilo”, admiten desde el universo oficialista. En ese contexto, la causa que rodea a Adorni adquiere otra dimensión. Ya no es solo un problema individual, sino un factor que contamina la percepción general e impacta al oficialismo por debajo de la línea de flotación. Lo admiten desde el núcleo duro libertario. La capacidad de reacción y de control del relato está comprometido. “Todas estas heridas dejan una marca más importante cuando la cosa no va bien, sino, obviamente, es un tema que por ahí pasaría más de largo”, se lamentan. Y agregan: “Es como todo demasiado desordenado. Metés un gol en el Congreso y a alguien se le ocurre que la que la escribana (de Manuel Adorni) haga un raid mediático. No se entiende. El tema no baja y el Gobierno no lo quiere tampoco entregar”. Nadie en LLA sabe, puede o quiere explicar las declaraciones de Mónica Nechevenko. Pero los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro trabajaban en un escrito dirigido al Colegio de Escribanos centrado en la obligación de informar el carácter de persona políticamente expuesta de Adorni en las operaciones. Desde la UIF también podría haber novedades en el ámbito judicial. La causa hoy reposa en manos del juez Ariel Lijo, con la investigación delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Esta semana deberían desfilar por Comodoro Py las acreedoras del ministro coordinador. El magistrado ha tomado el recaudo de grabar cada una de las declaraciones testimoniales para evitar que nadie se desdiga si el expediente adquiere otro tono con eventuales imputaciones. También la causa ANDIS podría tener novedades esta semana en línea con el pedido del fiscal Franco Picardi de volver a citar a Diego Spagnuolo como cabeza de una asociación ilícita con funcionarios y empresarios para direccionar más de $75 mil millones de pesos del erario estatal entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado en materia de compras de insumos de alto costo. La causa también ingresó en la órbita de Lijo como juez subrogante tras los procesamientos dictados en febrero por Sebastián Casanello. Por ahora las nuevas citaciones, a más de 20 personas, no incluye a funcionarios políticos de alto nivel pero bastan para revivir uno de los temas con mayor capacidad de daño para el Gobierno, con el fantasma del “3% para Karina”. En ese marco, el Gobierno opta por una estrategia ambigua: “cuidar” a Adorni sin construir un discurso uniforme. El resultado es un silencio incómodo. Los dirigentes evitan exponerse y el verticalismo muestra fisuras. La resistencia a inmolarse es más aguda entre quienes construyen el partido desde hace tiempo y no le atribuyen al exvocero un rol orgánico en ese esquema. En el círculo más próximo a Karina Milei son tajantes cuando se los consulta una y otra vez sobre su continuidad. Pero los nombres para reemplazarlo circulan en las quinielas y surgen otros nuevos conforme pasan los días. No faltan los que hablan de un corto horizonte para la definición, sin arriesgar fechas. Además del ministro Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y otros con dudoso interés por dar hoy ese paso, se escuchó el de Horacio Marín, presidente de YPF, en la previa a la excursión que planean Adorni y Karina al yacimiento. “Más de uno se va a acordar del tuit de Mauricio (Macri) ponderándolo cuando lo designaron a Adorni y se va a leer como una concesión a él”, lo descartan otros. No sería el primero que entra papable y sale cardenal. Otro libertario de ADN karinista se inclinó al momento de la consulta de El Cronista por una jugada más audaz, un extrapartidario, para quebrar el sello habitual de los libertarios. “Un exgobernador”, puntualizó. Mencionó, entre otros, al salteño Juan Carlos Romero, aliado al oficialismo en su paso por el Senado, aunque no suele ser el sello habitual de las últimas designaciones. Lo dijo, y aquí el dato más revelador, con la convicción de que el Presidente, no le daría ese reemplazo “ni a Santiago (Caputo) ni a Karina”. Eso siempre que escoja, al final, apretar el botón nuclear.