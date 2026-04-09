Las declaraciones de la escribana del jefe de Gabinete esta mañana, sumado a la seguidilla trascendidos del avance de las causas judiciales este jueves, volvió a sacudir la Casa Rosada, aunque mantienen firme la postura de que la crisis por el escándalo de Manuel Adorni llegará a su fin en los próximos meses. El Gobierno salió a la defensiva este jueves con la documentación que acredita que el único pasaje aéreo cargado al Estado de regreso del viaje a Nueva York el 14 de marzo fue el de Adorni, y no de la esposa del jefe de Gabinete. “El de Bettina lo pagó ella, no es gasto del Estado”, clarificaron fuentes de Balcarce 50. El Cronista accedió a la factura emitida el 2 de marzo por la agencia Optar a nombre de la Jefatura de Gabinete y consigna un único pasajero, Manuel Adorni, en el tramo NYC-BUE en clase D -business-, por $7.149.465 en la aerolínea Delta. La aclaración surge después de que una nota periodística difundiera información sobre el vuelo del regreso de la Argentina Week, a partir de un informe judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal Gerardo Pollicita. “Más allá de lo que les parezca ético o no, es un juicio de valor de cada uno. Está todo en regla. Presentamos todo lo que nos piden”, aseguraron desde el entorno del ministro en diálogo con este medio. La nota trascendió horas después de que la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, diera una entrevista de 40 minutos en Infobae En Vivo esta mañana. En ella, informó que el jefe de Gabinete hipotecó su departamento en Parque Chacabuco para comprar la casa en el country Indio Cuá y que se mudó a Caballito por “seguridad”, mudanza que efectuó -según aclaró- sin cuotas de 12 meses. “Nunca hubo cuotas, tiene un plazo de pago que es un año desde el momento en que se firmó para pagar todo junto”, explicó. Además, precisó que el pago fue por transferencia. “Se le dio todo junto”, dijo con respecto de por qué no hay antecedentes de este tipo de operaciones inmobiliarias de Adorni. “Está en su derecho a hablar, nosotros no la controlamos”, opinaron desde el Gobierno al respecto, aunque se abstuvieron de calificar de positiva o negativa su involucramiento en los medios. La escribana había declarado en Comodoro Py este miércoles, junto con las mujeres que le prestaron el monto al funcionario para adquirir la compra. En paralelo a la contraofensiva comunicacional, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario en el marco de la causa. Esto abre acceso a la información sobre cuentas y movimientos de funcionario. Desde la Casa Rosada se muestran confiados de que todo se va a clarificar, aunque “no vemos apuro” en adelantar la presentación de la declaración jurada. Hasta el 31 de mayo, cuando vence el plazo de presentación, Adorni se va a resguardar la información con respecto de estos movimientos. En el medio, tiene el informe de gestión en Diputados, donde El Cronista pudo saber que efectivamente aparecen preguntas al respecto de su situación patrimonial. “Sabemos que van a hacer un circo, pero las explicaciones se las tiene que dar a la Justicia, no al Congreso”, anticiparon. Desde el entorno del jefe de Gabinete todavía no precisan una fecha para su reaparición ante la prensa, ya sea por conferencia o mediante alguna entrevista. Por ahora, la estrategia es mantenerlo activo en la gestión mientras el presidente Javier Milei realiza sus viajes al exterior. Según adelantaron fuentes de Casa Rosada, lo más probable es que Adorni no acompañe a Milei en sus próximos viajes a Estados Unidos e Israel para mantenerse al frente de la administración en Buenos Aires. En lo inmediato, tiene previsto visitar Vaca Muerta para un recorrido de un pozo de YPF la semana que viene.