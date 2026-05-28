La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 28 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9374 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 28 de mayo

1° 9374 11° 8756 2° 4699 12° 2576 3° 2658 13° 1409 4° 7831 14° 1491 5° 5558 15° 8020 6° 7315 16° 4992 7° 4243 17° 3789 8° 4726 18° 7915 9° 6593 19° 4625 10° 4203 20° 5955

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con La Gente Negra puede reflejar tu relación con la diversidad, la identidad y la inclusión. Su sentido varía según tus emociones en el sueño y tu contexto personal.

También puede señalar aspectos propios que aún no exploras y dinámicas sociales presentes en tu vida; no es un presagio fijo. Observa lo que sentiste y las asociaciones personales que tengas con La Gente Negra para interpretarlo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.