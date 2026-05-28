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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este jueves, 28 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0617 (Desgracia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de mayo
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con desgracia suele reflejar miedo a pérdidas, culpa o ansiedad ante cambios. Señala vulnerabilidad y necesidad de cautela. No es predicción, sino eco de preocupaciones y estrés que tu mente intenta procesar.
También puede invitar a reforzar la resiliencia: revisar prioridades, pedir apoyo y prepararte mejor. Atiende el contexto y las emociones del sueño; así podrás convertir la adversidad simbólica en aprendizaje y pasos concretos.