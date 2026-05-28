En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0617 (Desgracia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 28 de mayo

1° 0617 11° 3343 2° 0432 12° 8619 3° 6438 13° 3089 4° 0150 14° 1731 5° 8349 15° 0051 6° 3656 16° 2727 7° 4933 17° 1334 8° 4176 18° 7776 9° 0408 19° 6022 10° 6733 20° 4915

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedo a pérdidas, culpa o ansiedad ante cambios. Señala vulnerabilidad y necesidad de cautela. No es predicción, sino eco de preocupaciones y estrés que tu mente intenta procesar.

También puede invitar a reforzar la resiliencia: revisar prioridades, pedir apoyo y prepararte mejor. Atiende el contexto y las emociones del sueño; así podrás convertir la adversidad simbólica en aprendizaje y pasos concretos.