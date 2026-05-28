Aunque es largo el camino hacia las elecciones nacionales y locales de la Provincia de Buenos Aires, varios son los nombres que suenan para reemplazar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En esta línea, muchos mandatarios ya juntan su nombre con el del mandatario provincial y se meten en la disputa por la coparticipación.

Kicillof tiene muchos dilemas que resolver aun empezando por no apresurarse con su propia candidatura a la Presidencia de la Nación. En paralelo a ello, la pregunta ligada es si desdobla o no las elecciones provinciales dónde no tiene reelección. Con esta decisión, el peronismo podría asegurarse sostener el poder bonaerense pero también podría jugar en contra durante la elección nacional al no generar el efecto arrastre.

El poder de Kicillof reside en los intendentes, pero allí también hay un tire y afloje. Fuentes calificadas indicaron en diálogo con El Cronista, que, si bien los intendentes reclaman la falta de fondos a Javier Milei, el exministro de Economía también escucha los reclamos .

Asimismo, algunos intendentes con su propia agenda prefieren que sea el gobernador el que abra una pelea total con la expresidenta Cristina Kirchner, para así derrotar finalmente a La Cámpora en PBA.

Los candidatos de Axel y la de Cristina

Muchos son los nombres que suenan para la primera magistratura de La Plata, varios muy cercanos a Kicillof y otros acérrimos opositores.

La candidata por La Cámpora, y por Cristina Kirchner, es la exintendenta de Quilmes y némesis del kicillofismo, Mayra Mendoza.

“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina Fernández de Kirchner, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a CFK”, dijo la hoy legisladora bonaerense.

La disputa entre La Cámpora y el gobernador son los cargos, pero también el foco de la campaña en 2027. Para el gobernador, la línea es contra Milei, para La Cámpora la liberación de Cristina.

Por el lado de Axel suenan muchos nombres, si bien no todos responden a él, muchos quieren ser el delfín del gobernador. Entre los postulados en la conversación política asoman Julio Alak, de La Plata, y Francisco Achával, de Pilar. También Jorge Ferraresi, de Avellaneda, ya hizo un movimiento en este sentido. El intendente aprovechó el 25 de mayo e inauguró una unidad básica con un cartel que dice “Axel Presidente” y “Ferraresi Gobernador”.

Otro nombre que pisa fuerte es el de Gabriel Katopodis, histórico dirigente de San Martín y ministro de Obras Públicas kicilllofista. El exintendente sigue activo desde la campaña del 2025 y voces lo señalan como una posible opción. Finalmente, otro nombre es el de Ariel Sujarchuk que también levanta el perfil, con intenciones de una posible candidatura.

La coparticipación y los intendentes

Sin embargo, otra es la línea del resto de los intendentes, los mandatarios municipales están en crisis y exigen respuestas . Los jefes comunales saben que no hay dinero para obras estratégicas, el gobernador dosificó las que todavía estaban en marcha y llega al tercer año de su segundo mandato con una caída de la recaudación por la falta de consumo.

Es en este sentido que fue el propio Kicillof que prometió que, si la provincia gana el juicio contra Nación en la Corte Suprema, un 21% de eso irá hacia los Municipios. “No podemos estar hablando de la ruta a Necochea cuando tenemos los hospitales estallados porque creció la demanda”, había dicho Mario Ishii.

Puertas afuera, muchos de los intendentes hacen la venia a Axel, mientras que puertas adentro pegan y negocian . El propio Alak reclamó un nuevo Pacto Fiscal al Gobierno nacional para revertir la caída de la coparticipación. Durante el encuentro del Consejo Federal de Intendentes en Paraná, advirtió que la reducción de fondos afecta la sostenibilidad de los municipios y criticó el actual régimen federal.

“Hay que advertirle si esto se mantiene, hay garantía que los 135 intendentes vamos a golpear la Legislatura de la Provincia y decirles que Buenos Aires no da más y no va a seguir en el régimen de coparticipación federal”, afirmó el intendente platense.

Ferraresi también planteó algo similar, e indicó que se puede hacer con una ley simple a través de la legislatura bonaerense.

Otros, como Pablo Garate de Tres Arroyos y Mastías Nebot de Saavedra lanzaron junto a concejales de la región un foro llamado “Provincia Futura”. Allí se habló de la necesidad de representación del interior bonaerense y propusieron un sistema de coparticipación inversa.

“Va siendo momento de empezar a discutir la coparticipación inversa, es decir que los que generamos los recursos, no nos quedemos con las manos vacías”. afirmó Garate.