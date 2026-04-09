Tras la difusión del último informe del INDEC, que arrojó una dura contracción en la industria manufacturera en febrero, el presidente Javier Milei reconoció este martes que los últimos meses “fueron duros” para la sociedad. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario pidió “paciencia” a los argentinos, ratificó el norte de su programa económico y advirtió que modificarlo en esta instancia implicaría “dinamitar lo logrado”. El descargo presidencial se produjo poco después de que el organismo estadístico oficial confirmara que la actividad fabril sigue sin encontrar un piso, anotando en febrero una caída interanual del 8,7%. Lejos de esquivar el impacto recesivo, Milei asumió que el escenario actual de “menor actividad”, sumado a tasas altas y aceleración inflacionaria inicial, “no es casualidad”. Lo atribuyó directamente al “costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”. A pesar de los números en rojo que marca la coyuntura de la economía real, el jefe de Estado buscó transmitir firmeza y optimismo sobre el mediano plazo. Bajo el título “Primero los datos”, aseguró que los resultados del ajuste “ya están a la vista” y diagnosticó que la economía argentina “está empezando a levantar vuelo con fuerza”. En esa línea, remarcó que el país se encuentra hoy en una situación mucho mejor que en 2023, desafiando a quienes niegan lo que él considera “evidencia empírica”. No obstante, el Presidente hizo una salvedad respecto a la percepción del ajuste en la calle frente a la incipiente mejora de algunas variables macroeconómicas. “Sería intelectualmente deshonesto afirmar” que todos están mejor, admitió en su texto. A su vez, argumentó que los procesos de recuperación “no avanzan a la misma velocidad para todos” debido a que las estadísticas reflejan promedios y, lógicamente, existen realidades dispares en los extremos de la pirámide de ingresos. Para sostener la defensa de su gestión, Milei introdujo un dato contundente al sostener que actualmente se registra “el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”. Con este argumento, apuntó contra lo que denominó “relato”, buscando contrarrestar el clima de crisis que impera en parte del debate público, y enfatizó la necesidad de persistir en el plan de shock para terminar de “normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos”. Finalmente, el mensaje presidencial dedicó un duro apartado a los medios de comunicación, a quienes acusó de sostener una postura “insostenible” al afirmar constantemente que “todo está mal”. “El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos... o directamente de sus jefes”, para luego cerrar su publicación asegurando que no se dejarán “psicopatear”.