El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes ante empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham). En el AmCham Summit 2026, donde por la tarde estará también el presidente Javier Milei, Caputo buscó aseguró ante el círculo rojo norteamericano que “a partir de abril vamos a ver una desaceleración importante de la inflación”. La de hoy será una jornada importante para el ministro, ya que por la tarde se conocerá el índice de inflación de marzo, el cual estaría cerca del 3%, y después viajará a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). “El proceso de baja de la inflación que venía muy pronunciado, muy bien el año pasado, se vio interrumpido durante el proceso previo a las elecciones donde hubo, como todos saben, una dolarización masiva y una caída fuerte de la demanda de dinero”, planteó Caputo. “La parte que yo veo muy positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante“, aseguró. “Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento y la realidad es que, mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción", aseguró. “El cuándo depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, afirmó Caputo. El ministro de Economía también dejó un consejo clave a los empresarios, trayendo al auditorio el ejemplo de Fate y Lumilagro y hablando de “incentivos”. “Lumilagro cazaba en el zoológico. Empezaron a entrar termos y podría haber tomado la misma actitud de Fate, de cerrar, pero decidió invertir. Hoy tiene récord de ventas y exporta. Lo más importate es que se beneficia la gente, porque puede comprar un termo nacional mejor y a un precio más bajo. Eso genera la competencia. No podés pretender crecer a largo plazo si no hay inversión”. “No podemos quedarnos con el modelo anterior porque fracasó en Argentina y en el mundo. La reconversión, el cambio de la industria, está pasando a nivel mundial“, dijo al ser consultado particularmente por este sector. “Para que haya mayor empleo tiene que haber crecimiento sostenido. Si creas crecimiento basado en el consumo, porque la gente va al súper y sobrestockea, no es un crecimiento sano ni durarero en el largo plazo", aclaró. “Para que haya empleo, tiene que haber inversión, y eso es lo que estamos haciendo. Después está la reconversión de algunos sectores hacia el servicio. La gente hoy gasta más en servicios”, agregó Caputo. Sobre el cierre de la entrevista, Caputo envió un mensaje clave al empresariado: “Hay que cambiar el paso. La de sobrestockearse especulando con que puede pasar algo malo no va. Cuando haces las cosas bien, los resultados son buenos. Este Presidente y este Gobierno están haciendo las cosas bien. Entonces, los invito a participar de este proceso de cambio". Según fuentes oficiales, el titular de la cartera económica viajará hoy a los Estados Unidos, donde se sumará a Santiago Bausili (BCRA) para participar de la Asamblea de Primavera del FMI. AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales, según un comunicado. El sector empresarial contará con la participación de líderes de firmas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras. El evento también tendrá un enfoque en la diversidad y la inclusión, contando con servicio de interpretación de lengua de señas y una alianza con ASDRA para promover la integración laboral.