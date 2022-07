El plan 'magistral' de Juan Grabois para "extinguir vagos, chorros, ocupas y violentos"

"Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado" , es el título del libro del polémico dirigente social Juan Grabois que en los próximos días llegará a las librerías del país.

En él Grabois presenta -y defiende- a "Los Peores" como "parásitos de subsidios, improductivos, no tener iniciativa, no esforzarse lo suficiente para encontrar un empleo honesto; de cobrar planes y no trabajar" , y a su vez propone un plan de cinco puntos para su "propia extinción".

"Tenemos un plan magistral para nuestra propia extinción , porque somos tan vagos que estamos cansados de nuestro propio trabajo como gerentes de la pobreza, y somos tan violentos como para pregonar nuestra autodestrucción. Es un plan sencillo, como nosotros, pero agota las causas de nuestro surgimiento y, por lo tanto, ese gran factor de atraso de la república; nos desvaneceríamos, y con nosotros el subdesarrollo argentino. ¡Tu sueño!", escribe Grabois, apuntando a sus "detractores".

Los 5 puntos del plan de Juan Grabois para su " propia extinción"

A continuación, los 5 puntos del plan " concretos y medibles" según el adelanto de su libro publicado por Infobae.

Techo: Garantizar un lote para cada familia urbana

Tierra: Garantizar una chacra propia para cada una de las aproximadamente cincuenta mil familias rurales sin tierra

Trabajo: Garantizar el Salario Básico Universal para trabajadores sin ingresos registrados y la institucionalización de los de la economía popular organizada. Según precisó, "el costo total del plan es de aproximadamente el 3% del PBI el primer año y el 1,5% los subsiguientes".

Educación: Garantizar que la totalidad de los jóvenes en edad escolar vayan a la escuela y tengan clase todos los días con una calidad educativa razonable.

Ambiente: Garantizar la prohibición de desmontes, de megaminería contaminante, de destrucción de humedales, de fumigación sobre pueblos, de emisión de efluentes industriales en cursos de agua, de colocación irrestricta de envases no sustentables y otras actividades recocidas, que en caso de duda deberán ser sometidas a consulta popular vinculante.

"Es barato, progresivo y tiene una cantidad importante de beneficios adicionales: no solo constituye la solución final a nuestro estatus de planeros, sino que además erradica ocupas, vagos, pibes chorros y deja sin trabajo a los CEO de la pobreza", plantea con ironía.

"Además, se encuadra en la Constitución y en leyes actualmente existentes, y está inscrito en el pensamiento de los fundadores y los filósofos de la gran nación del norte, como Thomas Jefferson y John Rawls, también de nuestra patria niña, como Alberdi y Sarmiento, por lo que no se requeriría de ninguna gran innovación populista, comunista, castrochavista ni peronista. Se trata, simplemente, de cumplir la ley positiva y tener un poco de sentido común", añade.

Las duras críticas de Grabois al Gobierno

Ayer, después de advertir que podría haber saqueos, el dirigente piquetero Juan Grabois volvió a la carga con críticas al Gobierno. Esta vez, por la medida anunciada ayer por el Banco Central para fomentar la liquidación de la cosecha de soja.

"A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?", criticó Grabois a través de Twitter.

Grabois salió así al cruce del "dólar soja" que dispuso el Gobierno para intentar lograr que los productores liquiden la cosecha de soja, en medio de la delicada situación económica que atraviesa el país.

Días antes, durante una de las movilizaciones para reclamar por un Salario Básico Universal, el dirigente piquetero advirtió que podría haber saqueos.

"Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos", indicó Grabois durante una entrevista televisiva en C5N, y advirtió que el estallido social podría suceder en "semanas o meses".