Silobolsa financiero: para que liquiden, les garantizan a los sojeros tipo de cambio y acceso al dólar

Acuciado por la necesidad de fortalecer las reservas, el Banco Central anunció un régimen para fomentar la demorada liquidación de la cosecha de soja, con una ventana de un mes para que los productores puedan acceder a un seguro de cambio y a comprar dólares al valor del solidario más las retenciones de la AFIP.

En concreto, el BCRA creó un instrumento para que los productores, traders y exportadores todos los eslabones de la cadena de la soja que liquiden los granos puedan colocar el 70% de los pesos de las operaciones en cuentas especiales a la vista con una remuneración equivalentes a la evolución del dólar oficial

Se trata del tipo de cambio A A3500, conocido como dólar link.

Por el 30% restante, se les permitirá "la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP". Es decir, comprar dólares con el impuesto y el crédito a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

"No se altera el tipo de cambio, no es ningún mix y no es un desdoblamiento cambiario", subrayó el presidente del Banco Central.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, destacó que descontado el pago a cuenta de la AFIP, el tipo de cambio al que podrán acceder con los pesos del 30% de la operación será de 200 pesos.

"Hemos tomado una serie de medidas, que no alteran el tipo de cambio, que no es ningún mix y no es un desdoblamiento cambiario", destacó Pesce, para desalentar la expectativa cifrada en una instrumentación de ese tipo.

"Recogimos la demanda de la cadena de la soja, que se quejaba de que no tenían ningún instrumento financiero que les permitiera mantener el valor de la producción", recalcó.

Expectativa

Pesce explicó que, según las cifras de que disponen, están demorados ingresos de dólares "del orden de los u$s 2500 millones /u$s 2800 millones, y que los exportadores tienen otros u$s 2200 millones sin precio, a fijar".

"Es la soja demorada respecto de los avances de los años anteriores", recalcó.



Por el momento, la apuesta oficial es a seducir con la medida a los exportadores, ya que no hubo un acuerdo previo con el sector.

Sin acuerdo con el sector: "Lo hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, con el de Economía y en consultas operativas con la AFIP, y formalmente no tomamos contacto con las entidades", subrayó Pesce.

Es que, a diferencia de lo que se especulaba, el presidente del Banco Central explicó que no hubo conversaciones con el sector. "Lo hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura, con el de Economía y en consultas operativas con la AFIP, y no formalmente tomamos con las entidades", subrayó.



"En el caso del régimen para la venta de la cosecha de soja estará disponible hasta el 31 de agosto próximo", recalcó.

Instrumentos financieros

En una conferencia de prensa por Zoom a última hora de la tarde, el presidente del Banco Central recalcó que el sector de productores de soja, "nos ha planteado que la dificultad en ese mercado es la carencia dentro del mercado de capitales argentino de un instrumento que les permite preservar el valor cuando deciden la venta".

"Como ustedes saben, el Banco Central ha tomado distintas medidas de flexibilización de acceso al mercado de cambios y utilización de las divisas para la industria minera, del conocimiento, y ahora hay una iniciativa similar para la soja", enumeró Pesce.

Hasta el 30 de agosto, precisó, "van a tener acceso al mercado de cambios para la Formación de Activos Externos a la cotización de tipo de cambio oficial, más el impuesto PAIS y la retención de ganancias para estas operaciones que hace la AFIP", por el 30 % de lo liquidado, reseñó.

A modo de ejemplo, el acceso a los dólares sería a un precio de 239,75 pesos. "En una venta de $ 1 millón, podrían adquirir unos u$s 1300 y hacer un depósito retribuido por dólar oficial por 700.000 pesos", dijeron.

Al mismo, dijo Pesce, "se crea un depósito remunerado según la evolución del tipo de cambio oficial, una cuenta corriente a la vista en que van a poder depositar productores 70% restante que cobren; perdurará el tiempo que requiera el productor para usar el dinero, es un activo que se aproxima al del productor, ligado al tipo de cambio".

Este esquema regirá "para los productores de soja que vendan a partir de ahora, a los acopiadores que vendan a los exportadores y a los industrializadores y a los exportadores".

Blanqueo de restricciones

Según las cifras del Banco Central, el beneficio del acceso a FAE que genera esta medida es la diferencia del tipo de cambio de $ 200, resultante de la compra de dólar al oficial más PAIS (la retención podrá descontarla luego el productor de Ganancias), contra el dólar Bolsa, de 320 pesos.



Pesce aclaró que el acceso al mercado de dólar libera las restricciones para atrás, eliminando el límite de 90 días anterior a la operación tras haber hecho una transacción que involucre títulos públicos .

Pero, sin embargo, mantiene el cepo para comprar a través del MEP o CCL por 90 días después de la compra en el MULC.

"Podemos identificar el universo, veremos cuántos se adhieren, no hay un argumento que no se pueda sustituir el grano por una inversión financiera", sentenció Pesce.