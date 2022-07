Dólar soja: el Gobierno confía que habrá una mayor liquidación de granos desde hoy

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se mostró hoy optimista en relación al nuevo instrumento cambiario lanzado por el Banco Central para incentivar a los productores a vender sus cosechas de soja, al considerar que será una herramienta que "tendrá una gran aceptación" por parte de los sectores del agro.



" No tengo dudas de que será una medida que tendrá una gran aceptación. Con este instrumento el país podrá contar con dólares genuinos para seguir creciendo ", señaló Manzur en declaraciones a la prensa formuladas cuando ingresaba a Casa Rosada esta mañana.

Ayer, el BCRA aprobó un nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo.

A cambio, recibirán una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAÍS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio "dólar ahorro", que ayer equivalía a $226,05 pesos por cada unidad de dólar.



"Es una herramienta más que nuestro Gobierno, a través del Banco Central, pone a disposición de los productores argentinos en la idea de afianzar este proceso de crecimiento ", reafirmó Manzur.

El funcionario explicó que "Argentina hoy necesita dólares para destinarlos a incrementar la producción y el trabajo", en un contexto en el cual "hay que generar consensos necesarios" para que al país "le vaya bien".

Qué dijo el BCRA





El presidente del BCRA, Miguel Pesce, defendió el nuevo régimen para fomentar la liquidación de la cosecha de soja por parte de los productores rurales.



"Lo único que estamos haciendo es habilitar dos instrumentos de inversión para los productores de soja. No se dio un tipo de cambio diferencial ni se eximieron impuestos", planteó esta mañana en diálogo con AM 750, y aclaró que "no hay desdoblamiento cambiario ni dólar agro".