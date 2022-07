La polémica frase de Juan Grabois que alarma al Gobierno: "Prefiero hablar ahora que lamentarme cuando empiecen los saqueos"

El dirigente social Juan Grabois criticó duramente al presidente Alberto Fernández en un acto piquetero donde reclamó de la implementación del Salario Básico Universal y luego redobló la apuesta en un canal de televisión.

"Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos ", expresó el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con C5N y no dudó en afirmar que el estallido social podría darse en "semanas o meses".

"Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales", sostuvo Grabois y agregó parafraseando al expresidente boliviano Evo Morales que " para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social ".

Juan Grabois criticó más duramente que nunca al presidente Alberto Fernández en la marcha de piqueteros por el Salario Básico Universal.

Grabois afirmó que "no hay forma de que exista [estabilidad social] con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del Gobierno".

Y anadió: "Para mí, este argumento estilo [Margaret] Thatcher que decía ‘no hay otro camino', ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas? ¿No se les ocurre nada para que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en reservas del Banco Central?".

Respecto a los saqueos, dijo que " es un escenario obvio " si continúan creciendo los niveles de pobreza. "El deterioro adquisitivo de la clase media y baja está llevando a la pauperización absoluta", aseguró.

DURA CRÍTICA DE JUAN GRABOIS AL GOBIERNO POR LA crisis económica

Juan Grabois redobló la apuesta y volvió a criticar al Gobierno, y en particular, a Alberto Fernández. "El Presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren".

Reclamó: " En este país es todo caro, menos jorobar al pueblo . Estuvieron en un cumple, pero se terminó . Que empiecen a ordenar las cosas ajustando arriba, no abajo. Ahora hay un ajuste permanente sobre los sectores populares, sobre los jubilados de la mínima, los trabajadores pobres e informales".

Sobre la crisis económica, se explayó: "Hay dos formas de resolver el déficit: una es no invertir y otra es recaudar más. ¿Hay 14.000 millones de dólares tirados en el campo y lo que se les ocurre es hacer un dólar especial para ellos? No se les cae una idea ".



Con foco en forzar al campo a liquidar los granos, dijo: "¿No saben cómo presionar a los megamultimillonarios de la Argentina? ¿A las cerealeras y los terratenientes que tienen las silobolsas? Cuando el Presidente convoque a luchar por la redistribución de la riqueza con una orientación clara todos lo vamos a apoyar. El problema es que no está convocando a eso, no está peleando para recaudar más".

rEclamo por el salario universal

Ayer movimientos sociales alineados con el Frente de Todos realizaron una serie de protestas en todo el país en reclamo de la implementación del Salario Básico Universal, ocasión en la cual el líder del MTE, Juan Grabois, cuestionó a la CGT por no salir a las calle cuando "hay un sector cada vez más amplio de los trabajadores que no tiene ninguna protección y están cayendo en la indigencia".

El referente social advirtió al presidente Alberto Fernández: "No es tan difícil Alberto. ¿Para que te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática". "Es muy sencillo el reclamo, Alberto. Por lo menos no si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia", lanzó.

"Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina", enfatizó Grabois según las crónicas hechas en el lugar.