Domingo Cavallo volvió a poner la lupa sobre la hoja de ruta del Palacio de Hacienda. En la última publicación que realizó en su blog, el exministro de Economía —una voz que suele ser escuchada en los pasillos de Balcarce 50 y en la city porteña— realizó una sugerencia que apunta a un dogma fundamental del gobierno libertario: la necesidad de dejar atrás el “déficit cero” a rajatabla en favor de una política fiscal contracíclica.

Si bien el diagnóstico de Cavallo reconoce que las exportaciones agropecuarias, petroleras y mineras viven un momento histórico, advierte que el “motor” de la economía doméstica sigue gripado. “El nivel de actividad está estancado y la inflación se resiste a bajar del 2%. El humor social se está transformando en desilusión”, sentenció el economista cordobés.

El error de la “prociclicidad” que ve Cavallo

El punto central de la crítica de Cavallo reside en la interpretación del equilibrio fiscal. Para el exministro, el Gobierno está cometiendo el error de aplicar una política fiscal procíclica: recortar el gasto a ultranza incluso cuando la recaudación cae producto de la recesión, lo que termina agravando la caída de la actividad.

“No hay que confundir disciplina fiscal con déficit cero en todas las fases del ciclo económico”, disparó Cavallo. Según su visión, el esquema actual corre el riesgo de convertir el equilibrio de las cuentas públicas en una “quimera”, ya que la propia recesión termina erosionando los ingresos del Estado.

Su receta es clara: en el tránsito hacia las elecciones del año próximo, si el Gobierno necesita incurrir en un déficit fiscal moderado para evitar que la recesión se profundice, no debería verlo como una claudicación.

Eso sí, puso una condición innegociable: “Cualquier déficit coyuntural debe financiarse con endeudamiento, nunca con emisión monetaria del Banco Central”.

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Remonetizar y terminar con el cepo

Cavallo no solo apuntó al frente fiscal. El padre de la Convertibilidad se sumó a las voces que piden una salida más audaz del cepo cambiario, argumentando que la “remonetización” es el camino para bajar la tasa de riesgo país y, en consecuencia, el costo del crédito.

“La eliminación completa del cepo y la acumulación de reservas financiadas con emisión monetaria, lejos de atentar contra la desinflación, ayudarían a consolidar expectativas de estabilidad”, sostuvo. Para el economista, existe hoy mucha capacidad instalada ociosa, por lo que una reactivación del consumo impulsada por mejores condiciones financieras no debería disparar los precios, sino “lubricar los engranajes” de la economía.

El texto de Cavallo también contiene un mensaje cifrado para Javier Milei y su equipo. Aunque elogió las medidas recientes en materia de privatizaciones y concesiones de obra pública, instó al Presidente a no ser rehén de una interpretación rígida de la Escuela Austríaca.

“Hay aspectos de la economía positiva que, más allá de las ideologías, deben ser tenidos en cuenta para la implementación exitosa de las reformas”, disparó.

Para Cavallo, la “libertad económica” no termina en los mercados de bienes y servicios; para que el modelo funcione, es imperativo que el mercado cambiario y financiero sea libre. De lo contrario, se perjudica la eficiente asignación de recursos y se frena la inversión necesaria para el cambio estructural que el país demanda.

En el mercado local, las palabras de Cavallo resuenan como un llamado a ser pragmáticos. Mientras la gestión Milei se mantiene firme en la ortodoxia, las voces de los economistas de consulta sugieren que, sin una flexibilización en los tiempos de la “consistencia temporal”, la recuperación en forma de ‘V’ que el oficialismo prometió podría quedar supeditada a una dinámica política de recriminaciones mutuas, lejos de la reactivación que hoy reclama la calle.