El Gobierno logró completar una licitación de deuda exitosa en el mercado local. La Secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, anunció este jueves que en la segunda ronda adjudicó un total de u$s 200 millones, tras recibir ofertas por u$s 611 millones. Así, revirtió el paso en falso de la anterior licitación, cuando sólo había colocado un tercio del Bonar 2028, que vence un año después de las elecciones presidenciales. Del Bonar 2027 colocó u$s 100 millones a una tasa nominal anual del 5%, mientras que del título que vence el 31 de octubre de 2028 logró una adhesión de u$s 100 millones al 8,2 por ciento. La compresión de tasas en el mercado de bonos global contribuyó a que haya más demanda por los títulos en dólares en el mercado local. De hecho, la baja del riesgo país en Argentina, que cayó este jueves a 516 puntos, aumentó el apetito por activos locales. “El contexto de la compresión de tasas internacionales en todas las curvas, generó que la significación de riesgo sea distinta”, aseguró Salvador Vitelli, head of research de Romano Group. “En estas dos semanas mejoro bastante el panorama financiero internacional. Aunque sea una colocación local, el mayor apetito por el riesgo favorece el resultado”, explicó, por su parte, Federico Machado, economista del OPEN. Por otro lado, el canje del 4% entre el MEP y el Contado con Liquidación hace que el rendimiento real de los Bonares sea aún mayor. Según Vitelli, a esa razón se le suma otra del día a día en los mercados: “Muchos inversores también prefieren ver, como se dice en la jerga, caminar al instrumento, ver cómo cotiza, cómo se mueve en el secundario, para saber de qué referencia estamos hablando. Como anduvo relativamente bien, me parece que eso también impulsó a que haya más demanda”.