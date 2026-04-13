El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo 2026. Tras el 2,9% de febrero, los analistas y las principales consultoras de la City creen que el dato de marzo se ubicará entre el 2,7% y el 3%. El número está impulsado por el aumento de los combustibles, consecuencia de la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente, y también, como suele ocurrir en marzo, por el comienzo del ciclo lectivo. Como precursor, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación marcó una variación mensual del 3% en marzo, 0,4 p.p. por encima del dato de febrero. De esta forma, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) este viernes, CABA acumula un aumento de precios del 8,9% en el primer trimestre del año y una variación interanual del 32,1%. Por su parte, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los analistas ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para marzo. Ahora, estos esperan una inflación del 3% para el mes pasado, lo que implicaría una suba de medio punto porcentual respecto del relevamiento previo. Se trata de un cambio de tendencia en relación con los meses anteriores, en los que se esperaba una desaceleración más marcada. El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo, levemente por encima del 2,6% que el INDEC había presentado para la región en febrero pero por debajo del 2,9% a nivel nacional. “Es relevante notar que a lo largo del mes fue reduciéndose significativamente el ritmo de aumento de los precios, con la excepción de los combustibles”, señalaron desde la consultora. En este sentido, apuntaron que el rubro de mayor incremento fue educación debido al comienzo de las clases, con un 8,7%, muy por encima del promedio. Le siguieron dos rubros con alzas algo superiores al 3%: vivienda (sobre todo la electricidad y el agua) y transporte (por el ajuste en los boletos de colectivos). Alimentos y bebidas, el rubro de mayor ponderación del índice, se moderó notablemente respecto de febrero y subió 2,7% luego de dos meses de más de 4%. El menor ritmo de incremento se dio en forma generalizada pero con gran protagonismo de la carne, que se fue estabilizando a lo largo del mes después de varios meses de fuertes alzas, los panificados, y las frutas y verduras, que se redujeron levemente. El último informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres (OJF) reveló que la inflación de marzo se ubicará en torno al 2,7% mensual, con un crecimiento interanual de 31,3%. El relevamiento dejó una sensación de optimismo en el mercado. Según el IPC-OJF, la inflación general acumulada en el primer trimestre alcanzó el 8,2%, pero el dato mensual de marzo (2,7%) muestra una curva descendente comparada con los meses previos del año. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,0%, marcando un aumento de 29,6% anual. El informe destaca que, aunque los precios “regulados” subieron un 4,3% debido a los ajustes tarifarios, la medición núcleo —que refleja la tendencia de fondo de la economía— se mantuvo apenas en el 2,0%. Para los analistas, esto indicaría que la inercia inflacionaria está perdiendo fuerza. Según la medición de Eco Go, la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3% mensual. El mayor impulso fue el rubro Educación, con un aumento del 12%, que refleja la reconfiguración anual de costos que las instituciones de enseñanza aplican al inicio del ciclo lectivo para cubrirse de la inflación proyectada. A esto se le sumó la presión de los Regulados (3,4%), con aumentos en luz, prepagas y transporte que terminaron de configurar un piso alto para el índice general. En el rubro de Transporte y Comunicación, el aumento del 5,4% estuvo fuertemente condicionado por la dinámica de los combustibles, un componente que hoy actúa como el principal multiplicador de costos en toda la economía . Por el lado de los Alimentos y Bebidas, se observó una desaceleración real al ubicarse en el 1,9%, lo que representa una baja de 0,8 puntos respecto a febrero. Sin embargo, advierten que “este alivio fue parcial y estuvo sostenido por un cambio forzado en los hábitos de consumo”. El índice LCG - Alimentos y Bebidas refleja que en la quinta semana de marzo este rubro subió a 1,5%, variación que más que compensó las bajas registradas en las semanas previas. De acuerdo con el informe, el aumento semanal se explicó principalmente por subas en productos de panificación, cereales y pastas (+4,4%), lácteos y huevos (+2,6%), bebidas e infusiones para consumir en el hogar (+1,7%) y carnes (+0,8%). Sin embargo, desde LCG señalan que la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas desaceleró 0,3 pp a 2,3%. De este modo, aseguran que “continúa la desaceleración promedio desde el pico a fines de febrero, pero más atenuada”. El relevamiento semanal de precios en alimentos y bebidas de Analytica revela que durante la cuarta semana de marzo registraron una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de todo el país. De esta forma, señalaron que el promedio de cuatro semanas es de 1,9%. En tanto, para el nivel general de precios proyectaron una suba mensual del 3,0% durante marzo. “En la composición regional, la menor variación se dio en GBA que registró un aumento semanal del 0,2%, mientras que el mayor aumento detectado fue en Cuyo, +0,5%. En todas las regiones se mantuvo estable el precio de la carne, mientras que el precio de las verduras fue de los rubros que más aumentó”, señaló el informe. “En el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destaca el aumento de pescados y mariscos (+7,3%) y aceites, grasas y mantecas (+3,2%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentra pan y cereales (+1,1%) y verduras (+0,5%). Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-0,4%)”, agregó.