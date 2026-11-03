Cristina Kirchner y la posibilidad de ser candidata el año que viene: de qué depende.

La discusión sobre el futuro judicial y político de Cristina Kirchner volvió al centro de la escena política de cara al escenario electoral de 2027. Frente a esto, la diputada de Unión por la Patria y secretaria general del Partido Justicialista (PJ), Teresa García, dejó una definición contundente: si el peronismo triunfa en las presidenciales con otro candidato en la boleta, el nuevo mandatario debería disponer el indulto para la expresidenta.

“En el supuesto de que ganara el peronismo, y en el supuesto de que fuera otro dirigente el que gana, me parece que no hay que ni dudarlo ”, afirmó la dirigente.

El debate sobre el indulto y la “proscripción”

Consultada sobre si un eventual gobierno peronista electo en 2027 debería indultar a Cristina Kirchner y reabrir el proceso electoral ante los planteos de proscripción que sostiene su espacio, García reconoció que se trata de un tema complejo. Por eso, aclaró que aún no lo formalizaron institucionalmente, aunque fijó una postura tajante.

“Todavía no hemos empezado a charlar esto porque nos parece que es prudente esperar la resolución del Comité (de Derechos Humanos de la ONU) y luego la discusión en el Poder Judicial argentino”, sostuvo la legisladora bonaerense. Sin embargo, remarcó: “Yo soy una convencida de que Cristina tiene que estar libre, porque está injustamente condenada con una causa amañada y además proscripta; tiene una condena de seis años y una inhabilitación a ocupar cargo público de por vida, una barbaridad”, insistió en diálogo con Radio Con Vos.

La diputada Teresa García habló del peronismo de cara al 2027.

En esa línea, García reconoció la histórica objeción de la exvicepresidenta frente a los beneficios como mandataria. “Independientemente de que Cristina no esté de acuerdo con el indulto, porque el indulto supone un delito previo y esto no es el caso, creo que cualquier dirigente que se precie en el peronismo no puede obviar a alguien que tiene más del 30% de la adhesión en cualquier encuesta”, dijo.

La posible candidatura en 2027 y la vía internacional

La referente kirchnerista analizó también las recientes declaraciones de la exmandataria al diario estadounidense The Washington Post, donde no descartó volver a competir en los comicios presidenciales de 2027.

Según explicó García, el espacio mantiene puestas sus expectativas en el ámbito multilateral. “Es la espera que tenemos de la resolución que tome el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a las tres cautelares que presentamos para que Cristina pueda ser candidata . Me parece que no es ni más ni menos que eso cuando ella dice: ‘¿por qué no?’“, precisó. Además, argumentó que las determinaciones del organismo internacional ”son vinculantes por convenio internacional después de la reforma constitucional de 1994″.

La discusión del peronismo antes que los nombres

Más allá del futuro electoral de la exmandataria, García buscó poner el foco en la necesidad de ordenar las prioridades del justicialismo antes del cierre de listas.

“La cuestión condicionante es que podamos discutir, previo a la decisión de las candidaturas, qué es lo que se va a hacer. No podemos defraudar a la sociedad haciendo planteos que no están claros en el medio de la campaña”, advirtió. En ese sentido, puso como eje central las negociaciones de la deuda externa. “Acá hay que saber qué se va a hacer con el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). Si nosotros no resolvemos eso, no va a haber un peso para ninguna política pública”, expresó García. “Hay que saber qué vamos a hacer con los endeudados y con los discapacitados para recuperar la confianza. Si no resolvemos primero lo otro, las candidaturas no serán determinantes”, agregó.

Por último, al ser consultada sobre las intenciones del oficialismo de suspender o derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), García se mostró escéptica sobre la posibilidad de que el Gobierno reúna las mayorías necesarias en el Congreso. “Hasta ahora no han tenido el número, porque si lo hubieran tenido, lo hubieran votado. Tienen que conquistar la voluntad de muchos gobernadores que se van a tener que desdecir de su adhesión histórica. La PASO democratiza y hace representativo al candidato que gane una selección interna”, concluyó.