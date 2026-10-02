NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 20:El jefe de Gabinete, Diego Santilli, insistió en que “el equilibrio fiscal no se negocia” y aseguró que actualmente “hay orden y reglas claras hacia donde tenemos que ir”. FOTO NA: DANIEL VIDES

Desde la Embajada argentina en París y al cierre de la denominada “Argentina Week”, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó este viernes que el Gobierno avanza a paso firme en las negociaciones para suspender las PASO.

Según adelantó, el objetivo de máxima de la Casa Rosada es unificar el calendario electoral y que el año próximo se celebre una sola contienda general, pautada para el cuarto domingo de octubre .

Consultado sobre los consensos parlamentarios necesarios para avanzar con esta reforma, que se negocia a la par del Presupuesto 2027 y la ley de tierras, el funcionario se mostró confiado frente a la prensa.

“Creo que estamos muy bien. Sé que están muy ansiosos, pero estamos muy bien”, remarcó. Ante la repregunta sobre si la única parada electoral será la de octubre, Santilli fue categórico: “Sí, señor”.

En esa línea, el jefe de los ministros detalló los principales argumentos oficiales para eliminar las primarias. Señaló que la iniciativa busca evitar que el electorado deba concurrir a las urnas hasta seis veces en un año, ahorrarle al Estado un gasto estimado en u$s 200 millones e impedir que la sociedad quede sometida a 90 días ininterrumpidos de campaña, con la consecuente cesión de espacios publicitarios en radio y televisión.

“ Soy altamente positivo ”, definió sobre las conversaciones al respecto .

Más allá de la agenda legislativa local, Santilli trazó un balance sumamente favorable de la gira europea. Tras una cena inicial en la sede diplomática junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller y el embajador, el funcionario destacó como “broche de oro” el encuentro final en el Palacio del Elíseo junto a los presidentes Javier Milei y Emmanuel Macron. De esa cumbre participaron ministros, gobernadores y un selecto grupo de empresarios de ambos países.

Como ejemplo del clima de negocios, destacó la intervención en el Elíseo de un alto directivo de la energética Total, firma responsable de un cuarto de la producción de gas en la Argentina. Frente a los mandatarios provinciales, el empresario recordó que el país entraba en default de manera sistemática, pero valoró que la actual administración pidió paciencia y cumplió con sus compromisos.

Para el jefe de Gabinete, este tipo de intercambios resultan vitales para conectar al Gobierno con las compañías que traccionan empleo, exportaciones y divisas.

Finalmente, Santilli se refirió a la sintonía política con los mandatarios provinciales que integraron la comitiva. Aseguró que “todos coinciden” en el éxito del viaje, destacando el espacio de diálogo franco que mantuvieron “mano a mano” con Milei, un escenario que contrastó con las quejas que algunos dirigentes habían deslizado tras la reciente gira por Nueva York.

Respecto a la llamativa ausencia del cordobés Martín Llaryora —quien declinó la invitación y envió a su vicegobernadora—, aclaró que el diálogo es fluido y que Caputo ya avanzó en el esquema de financiamiento y la compensación de deudas con esa provincia.