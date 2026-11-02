En la Provincia de Buenos Aires, conocida como la “madre de todas las batallas”, La Libertad Avanza y el peronismo disputarán un duelo que será determinante por el peso electoral del distrito -reúne a cerca del 40% del padrón nacional-, y que también condicionará las aspiraciones de ambos espacios hacia las elecciones presidenciales.

Recientemente, la interna bonaerense del PJ fue sumando gestos de acercamiento para avanzar en una unidad. Una muestra de eso es que unas semanas atrás se reunieron el mandatario provincial con Máximo Kirchner y Sergio Massa, en sintonía para configurar una estrategia que contenga a las distintas vertientes del espacio.

En paralelo, la idea de sellar una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a mostrar señales de fricción la semana pasada. Mauricio Macri, líder del partido amarillo, aseguró que el acuerdo electoral está estancado mientras siguen las tensiones para lograr un entendimiento, tal como sucedió en las legislativas de 2025.

En ese contexto, la firma DC Consultores realizó un nuevo relevamiento de opinión pública en el territorio bonaerense para medir el clima social rumbo al próximo año. El informe, basado en 1570 casos recolectados en la Provincia de Buenos Aires entre el 24 y el 29 de octubre (un margen de error de +/-2,9%), dejó cifras preocupantes para el oficialismo provincial.

El estudio profundizó en varios ejes clave: la proyección de la intención de voto por espacios políticos, la mirada entre ratificar el rumbo actual o buscar una alternancia, y el posicionamiento de los dirigentes con intención de ocupar el Sillón de Dardo Rocha.

La Libertad Avanza y el peronismo disputarán en Provincia de Buenos Aires un duelo que será determinante en 2027. Imagen ilustrativa (El Cronista)

LLA y el PRO juntos, ¿vencerían al peronismo en PBA?

Los números del estudio confirman el impacto que generaría un frente común entre La Libertad Avanza y el PRO en suelo bonaerense. Al medirse por espacios, la alianza entre libertarios y amarillos le sacaría más de 16 puntos al peronismo: 39,4% contra 22,9%. Mucho más relegado aparece el kirchnerismo con apenas 6,8%.

En las filas libertarias toman nota de este dato y apuestan a no repetir el antecedente de 2023, cuando las candidaturas separadas de Juntos por el Cambio y el espacio liderado por Javier Milei le allanaron el camino al triunfo de Kicillof.

El grupo de indecisos se ubicó en el 13,9%, mientras que un 9,6% se volcó por la opción “otro”. Completaron el mapa de intención de voto la Izquierda (5,7%), la UCR (2,9%) y el Partido de Centro más el Frente Vecinal (1,2%).

Ahora bien, el sondeo arrojó resultados llamativos y dispares según la categoría en disputa. Los encuestados proyectaron que La Libertad Avanza retendría la presidencia con un contundente 67,4%. En contraste, para la provincia de Buenos Aires, el 39,8% proyectó un triunfo del kirchnerismo en la gobernación y el 55,6% anticipó que también se impondría en las intendencias.

El dato que enciende una alarma para Kicillof

Según el relevamiento, un 68,1% de los bonaerenses se manifestó a favor de un “cambio de rumbo” en las próximas elecciones provinciales. Por su parte, la continuidad de Axel Kicillof y su espacio, Movimiento Derecho al Futuro, reunió un 20,4% de adhesión, mientras que un relegado 11,5% optó por otra alternativa peronista.

Esta brecha desfavorable para el gobernador se profundiza en otro tramo del sondeo, donde la consultora recurrió a una metáfora cinematográfica al indagar quién sería el “monstruo” en una hipotética película de terror sobre la provincia.

Al responder la consigna, un 44,2% apuntó directamente hacia el gobierno provincial. La opción “los políticos de siempre” concentró el 30,7% de las respuestas, mientras que un 15,4% señaló al gobierno nacional. El relevamiento situó en el último escalón a los intendentes municipales, que solo reunieron el 2,1% de las menciones.

Al proyectar cómo será el final de la película, la opción “nada cambiará” lideró con el 32,7%. La expectativa de una salvación alcanzó el 29,3% (“aparece alguien que la rescata”), seguida por la visión de un “final abierto” (26,2%). El pesimismo absoluto quedó acotado a un 11,8% que considera que la historia “termina mal”.

El relevamiento de DC Consultores trajo cifras preocupantes al oficialismo provincial. Foto: NA.

Ni Milei ni Kicillof: la figura que salió primero en medición de imagen

En la medición de candidatura directas, Diego Santilli se ubicó al tope de las preferencias en el escenario bonaerense. El jefe de Gabinete acumuló una imagen positiva del 47,9% frente a una negativa del 41,3% en la provincia, y fue uno de los dos políticos que mostraron un diferencial positivo (más apoyo que rechazo).

Santilli superó por un punto y medio a Patricia Bullrich, que suena como posible candidata en 2027. La senadora quedó en segundo lugar: cosechó un 46,4% a favor y 48,7% en contra. Recién en tercera ubicación aparece Milei (42,2% en verde vs. 56,6% en rojo), mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel le sigue con un 40,8% de aprobación contra 53,4% negativo.

El otro dirigente en registrar un diferencial a favor fue Diego Valenzuela, quien completó el top 5 al presentar un 34,1% de valoración positiva frente a un 26,8% negativa. De todas formas, también mostró el mayor nivel de desconocimiento (39,1%).