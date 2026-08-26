Pablo Guida, CIO de Laboratorios Bagó, fue elegido CIO del Año 2026, el principal reconocimiento entregado por El Cronista, Infotechnology y KPMG Argentina a los referentes tecnológicos del país. La distinción surgió de una votación entre profesionales del sector y coronó una trayectoria de 25 años vinculada a la tecnología.

Guida lleva casi seis años en Bagó y durante ese período encabezó un proceso que prefiere definir como de “aceleración digital”. Una de sus primeras decisiones al llegar al laboratorio fue redefinir el propósito del área de tecnología y acercarla al negocio: dejar de verla únicamente como un proveedor interno para convertirla en un socio capaz de participar de las decisiones y, en algunos casos, de crear nuevas oportunidades.

Ese cambio encontró una compañía con una demanda creciente de proyectos. El desafío, explicó después de recibir el premio, fue ordenar y priorizar esas necesidades junto con las distintas áreas, con una metodología común que permitiera decidir dónde concentrar recursos y qué iniciativas generaban mayor impacto.

De la fábrica a los datos

Uno de los principales ejes de esa transformación es Pharma 4.0, la adaptación a la industria farmacéutica de los conceptos de Industria 4.0. El programa busca integrar procesos y líneas de producción que históricamente funcionaban de manera más aislada, sumar información en tiempo real y obtener una visión más completa de la operación.

Según explicó Guida, Bagó avanzó con herramientas de planificación avanzada y sistemas que permiten centralizar los datos de las líneas productivas. El objetivo es poder anticipar problemas, mejorar el mantenimiento y aprovechar mejor la capacidad instalada. Algunos de esos proyectos ya están en funcionamiento y otros continúan en implementación.

La transformación también alcanza al frente comercial. Allí, el desafío pasa por acompañar estrategias distintas según cada unidad de negocio y utilizar una base tecnológica común sin perder de vista necesidades específicas. Para Guida, la función del área es actuar como “socio de negocios” y construir tecnología a partir de los objetivos de cada unidad.

“El corto plazo es mañana”

Su paso previo por el retail le permitió, además, observar cómo distintas industrias fueron atravesando sucesivas olas de transformación. Guida recordó el impacto que tuvo Amazon sobre ese sector y cómo procesos similares llegaron después a la banca. Ahora, sostuvo, esa misma aceleración está alcanzando al mundo farmacéutico.

Ese escenario obliga también a revisar más rápido las propias capacidades tecnológicas. Bagó está repensando hoy un modelo de madurez que había diseñado apenas cinco años atrás, entre otras razones por la irrupción de la inteligencia artificial y el aumento de la velocidad con la que aparecen nuevas herramientas.

“Antes hablábamos de diez años para el largo plazo, cinco para el mediano. Hoy el mediano es uno y el corto es mañana”, resumió Guida.

El ejecutivo también destacó el valor de que el premio surja de una votación entre pares. Aseguró que entre los líderes tecnológicos existe hoy una mayor apertura para compartir experiencias y colaborar, incluso entre empresas que compiten en un mismo mercado.

El podio del CIO del Año 2026 se completó con María Fabiana González, gerente de TI de Grupo Corven, en el segundo puesto, y Fernando Roma, director de Tecnología y Canales Digitales de COTO, en el tercero. Roma destacó el proceso de modernización que atraviesa la compañía y el peso creciente de tecnología dentro de una organización con 23.000 colaboradores.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Gastón Vega, CIO de Fratelli Branca, con el Premio a la Trayectoria 2026, y Fernando Scasserra, CTO de Ualá, como CIO Revelación 2026.