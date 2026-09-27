Ni CDMX ni Edomex | Los dos estados mexicanos con mayor carencia alimentaria, según Inegi: falta de dinero y recursos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual reveló cuáles son los dos estados mexicanos con mayor carencia alimentaria. Hay al menos 2.6 millones de hogares que enfrentaron alguna dificultad para acceder a los alimentos debido a la falta de dinero o recursos

Los resultados muestran diferencias importantes entre las entidades del país. Tabasco registró la proporción más alta, con 15.3% de los hogares con alguna restricción alimentaria, seguido de Oaxaca, con 10.1%.

Ni CDMX ni Edomex | Los dos estados mexicanos con mayor carencia alimentaria, según Inegi: falta de dinero y recursos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La desigualdad también se observa al analizar los datos por municipio. De los 753 municipios para los que la encuesta permite realizar este tipo de estimaciones, San Martín Peras, Oaxaca, presentó la proporción más elevada, con 47% de los hogares en esta situación.

¿Cómo afecta la falta de recursos a los menores?

La Encuesta Intercensal también identificó situaciones de hambre entre los hogares donde viven menores de 18 años.

El 3.9% de los hogares reportó que algún integrante menor de edad sintió hambre, pero no comió debido a la falta de dinero o recursos . Nuevamente, Tabasco presentó la proporción más alta, con 9.5%, seguido de Guerrero, con 6.1%.

El levantamiento también considera otras situaciones relacionadas con la alimentación infantil, como:

Comer menos de lo necesario Reducir la cantidad de comida servida Consumir una variedad limitada de alimentos

Aumenta la presencia de programas sociales en los hogares

Los resultados se conocen en un contexto en el que los apoyos gubernamentales tienen una presencia cada vez mayor entre los hogares mexicanos.

De acuerdo con la EIC 2025, 41.4% de los hogares recibió recursos monetarios provenientes de programas sociales federales o estatales , frente al 25% registrado en 2020.

Las entidades con las proporciones más elevadas fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Especialistas plantean focalizar los apoyos

Para Carlos Hernández García, director de Análisis en Vardez Capital, las cifras están relacionadas con el poder adquisitivo de los hogares, ya que contar con alimentos disponibles no necesariamente significa que las familias tengan los recursos suficientes para adquirirlos.

El especialista señaló la necesidad de dirigir los apoyos hacia los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad y acompañarlos con medidas relacionadas con:

Empleo formal

Ingresos

Productividad

Por su parte, Clemente Ruiz Durán, investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, planteó revisar los programas alimentarios existentes y utilizar la información del Inegi para identificar las zonas que enfrentan mayores necesidades.

La propia Encuesta Intercensal fue diseñada, entre otros objetivos, para generar información que contribuya a la planeación y ejecución de políticas públicas, incluso a nivel municipal. Estos datos también pueden servir para identificar localidades con mayores carencias y orientar las acciones de abasto social.

En conjunto, las cifras muestran una marcada diferencia territorial: mientras 6.5% de los hogares del país reportó alguna restricción alimentaria, en determinados municipios del sur esta proporción llegó a representar casi la mitad de las viviendas.