El oficialismo le puso fecha al ingreso de la renovada Ley Bases al Congreso

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, confirmó este sábado que el Gobierno ingresará la próxima semana la renovada Ley Bases al Congreso.

"Seguimos trabajando intensamente. La semana que viene vamos a estar ingresando oficialmente el proyecto al Congreso, por ahora solo hay borradores que están circulando en todos los partidos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el país necesita un pacto", aseguró el legislador en declaraciones radiales.

"Vamos a hacer lo imposible para acordar ciertos temas. La última vez avanzamos gracias a algunos acuerdos que después se terminaron cayendo, como ha sucedido en muchísimas oportunidades a lo largo de la historia", señaló Zago.

De la entrevista con Radio Mitre formó parte también Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, quien cargó contra el oficialismo por el "fracaso" de su estrategia parlamentaria.

"La estrategia parlamentaria del Gobierno es un fracaso. Mandaron 13 temas y no pudieron aprobar ninguno, no tienen dialogo formal con los bloques, no hay una mesa de trabajo, armaron solo 15 comisiones, se nota el desorden", arremetió Martínez, que a su vez le reclamó a Zago no contar con el borrador de la nueva ley Ómnibus.

"A nosotros, que somos el bloque opositor más numeroso, no nos llegó el borrador de la famosa ley. No nos mandaron absolutamente nada, ni de la Casa Rosada ni de la Cámara. Milei no negocia, quiere someter y subordinar", se quejó el opositor.

Zago, por su parte, reconoció ciertas desprolijidades en el tratamiento del tema, pero eligió destacar la convocatoria de Milei a todos los sectores políticos para firmar un acuerdo nacional.

Sobre el final de la charla, Martínez le aconsejó a Zago partir la iniciativa y tratar artículo por artículo en comisiones. "Si hubieran mandado como proyectos alternativos la ley de hidrocarburos o la modificación de la ley de competencia, ya se estarían tratando. Les aconsejo que trabajan tema por tema y busquen consenso tema por tema", cerró el opositor.