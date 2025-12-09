Desde que asumió el presidente Milei, la desregulación se convirtió en el eje central de la gestión. Durante los últimos dos años, la administración buscó reducir trabas en el Estado, liberar mercados y dinamizar distintas industrias. Para eso, fue clave la creación del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, donde trabaja Alejandro Cacace, secretario a cargo de coordinar los avances normativos y económicos del Gobierno.

El funcionario participó del Evento de Líderes que organizaron la semana pasada El Cronista y revista Apertura. Allí, afirmó que en el último año “se lograron grandes hitos de desregulación”, empezando por el DNU 70/2023, que —según recordó— “apenas asumió el presidente Milei desreguló sectores clave como la industria aerocomercial y avanzó en la reforma del Estado”.

También destacó el rol de la Ley Bases, trabajada durante meses en el Congreso. Señaló que permitió reformas en energía, hidrocarburos y minería, “sectores que hicieron despegar el crecimiento económico”, y habilitó el inicio del proceso de privatización de empresas públicas.

Pero para el funcionario, la agenda que viene para la segunda parte del primer mandato de Milei es aún más ambiciosa. “Ahora empieza la etapa de las grandes reformas estructurales”, sostuvo. Y recordó que el primer mandatario le dio al equipo económico el desafío de convertir a la Argentina en “el país más libre económicamente del mundo”.

Trabajo por delante

Según Cacace, el país avanzó del puesto 144 al 124 en los índices internacionales que sigue el Presidente: “No estamos ni entre los primeros 100. Hay que trabajar mucho más para estar realmente entre los primeros”.

El secretario repasó el origen del Pacto de Mayo, firmado por Milei y 18 gobernadores el 9 de julio de 2024 en Tucumán. Explicó que ese documento estableció un “decálogo de temas prioritarios”. Entre ellos, inviolabilidad de la propiedad privada, un Estado de 25 puntos del PBI, reformas tributaria, laboral, previsional y educativa; explotación de recursos naturales; inserción internacional y apertura comercial.

Para avanzar en ese programa se creó un consejo con representación del Ejecutivo junto con diputados, senadores, gobernadores, la UIA y la CGT. “El documento con las recomendaciones acerca de estas reformas estructurales se va a publicar este martes (por ayer)”, anticipó.

Cacace planteó que la nueva composición del Congreso será determinante. Sostuvo que hay desregulaciones y privatizaciones que necesariamente deben pasar por el Poder Legislativo. “La conformación de Diputados fue muchísimo más favorable a lo esperado. El oficialismo no llegaba a 40 diputados y hoy, con aliados, roza los 95”, afirmó.

Maraña normativa

El funcionario distinguió dos planos de trabajo: el avance legislativo por un lado y, por otro, la depuración normativa del Estado. Recordó que la Argentina tiene “un millón de normas”, entre ellas 700.000 decretos presidenciales, 200.000 resoluciones ministeriales y 30.000 leyes. “Es imposible que alguien sepa qué derecho nos rige, ni siquiera nosotros en el Gobierno”, señaló.

Por eso, enfatizó que el equipo se nutre del aporte del sector privado: correos, reuniones con cámaras y empresas, y la plataforma “Reportá la Burocracia”, en la que ciudadanos y compañías pueden cargar la normativa que afecta su actividad productiva. “Cuando vemos una norma que está estableciendo una restricción en el mercado, que distorsiona precios o la libertad económica, la derogamos o la modificamos”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el caso del internet satelital. Contó que estaba prohibido porque favorecía a un solo actor del mercado. “Liberamos ese mercado y hoy hay 250.000 suscriptores de internet satelital en todo el país”, afirmó.

Para Cacace, la transformación del Estado sigue siendo uno de los ejes del Gobierno. “La desregulación y la motosierra son una de las banderas del Gobierno a nivel internacional”, subrayó.

El secretario concluyó destacando que la liberación de mercados, la reducción de trabas y la desregulación de industrias son ahora la prioridad central de la gestión. Aseguró que cada medida apunta a generar mayor eficiencia, competencia y crecimiento económico, y que el equipo del Ministerio de Desregulación seguirá trabajando de manera sistemática para cumplir con la meta de Milei: hacer de Argentina el país más libre económicamente del mundo.