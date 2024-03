El lunes suben las naftas y el Gobierno ya definió la nueva política de precios

La vuelta del fin de semana largo será más costosa que la ida para quienes decidieron tomarse unos días . Es que a partir del lunes próximo los combustibles aumentarán 5% en promedio, y la nafta super se moverá alrededor de los $ 840, dependiendo de la petrolera y de la zona del país.

Este incremento tiene que ver con que se volverá a incrementar el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), e YPF, Shell, Axion y Puma Energy luego trasladarán a los consumidores, algo que sin dudas pegará en la inflación.



Esto también moverá el valor de la Premium -que saltará de los $ 990 actuales a los $ 1040 desde el lunes - en tanto que el gasoil se irá a una media de $ 885.

El aumento del lunes será el cuarto del año, y alcanzará el 50% en el precio de la nafta súper en los primeros 95 días de este año.

Estos aumentos están atados al objetivo final de las petroleras, que es comprar el petróleo a las productoras a valores internacionales, es decir de los u$s 68 por barril actuales a los u$s 74 netos de hoy . El Gobierno no se muestra en contra de esta idea, aunque pretende que el proceso se lleve adelante de manera paulatina, para que el golpe inflacionario no sea tan marcado.

En término de los precios en los surtidores, la idea es que el valor del litro de nafta equipare al del dólar.

Según estimaciones de YPF, los precios de los combustibles presentaban un atraso promedio de entre el 8% y el 10% a principios de marzo.



El foco en lo fiscal

Por otra parte, con los incrementos de los impuestos internos que se vienen aplicando el Gobierno va detrás de una recaudación tributaria anual cercana a los u$s 3.000 millones o el 0,5% del PBI.

Previo al incremento que llegará el lunes, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), resaltó un aumento del 48% en el precio real del litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), comparando los valores actuales con los de octubre del año anterior.

Además, analiza que en mayo próximo se podría dar el ajuste final de los impuestos, cuya aplicación había sido postergada varias veces desde julio de 2021 bajo la administración de Alberto Fernández.